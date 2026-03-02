Денят по диагонал – 2 март 2026 г.

Доскорошният президент Румен Радев ще се яви на предсрочните парламентарни избори на 19 април с коалиция “Прогресивна България”. Във формацията участват още “Политическо движение Социалдемократи”, представлявано от Елена Нонева, “Социалдемократическа партия”, представлявана от Тодор Барболов и “Движение нашия народ”, представлявано от Атанас Калчев. Вместо Радев за регистрация в Централната избирателна комисия отидоха Гълъб Донев и Димитър Стоянов, които ще са част от политическия проект.

Българското земеделие е изправено пред едно от най-сериозните си изпитания през последните години. Комбинацията от неблагоприятни климатични условия, пазарна волатилност, засилен внос и липса на ефективни защитни механизми поставя под натиск два стратегически сектора – производството на слънчоглед и картофи. Данните и реакциите от бранша рисуват тревожна картина на фалити на търговци на зърно, непродадена продукция в складовете, срив в цените и усещане за институционална безпомощност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран може да продължи през следващите четири седмици. Американският президент подчерта също, че остава отворен за още разговори с иранците, но не каза дали това ще се случи скоро.

Екип учени от Нанкайски университет съобщи, че е преодолял ограничението на литиевите батерии чрез нов компонент, който може да доведе до значително увеличаване на пробега на електрическите автомобили. Традиционните литиеви батерии, широко използвани при електромобилите, разчитат на взаимодействието между литиеви соли и кислородни атоми в разтворител, за да генерират електричество.

Базовите европейски газови контракти TTF поскъпнаха над 45 евро за MWh след като Катар спря производството на втечнен природен газ (LNG), а Саудитска Арабия затвори най-голямата си местна петролна рафинерия след удар с дрон. Израелските и американските удари срещу Иран и ответните действия на Техеран са предизвикали предпазно спиране на петролни и газови съоръжения в целия Близък изток.