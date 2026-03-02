РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

През февруари се очаква месечна инфлация от 0.3%, а годишната – да е 3.3%

Призив за втори ден на бойкот на търговските вериги за хранителни стоки

Според експресната предварителна оценка* на Националния статистически институт през февруари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.3%, а годишната инфлация – 3.3 на сто. През втория месец спрямо януари се очаква увеличение на цените в групите: „Информация и комуникация“ (1.3%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.9%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0.8%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0.7%).

Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (-1.9%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.9%).

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през февруари се очаква месечната инфлация да бъде 0.1%, а годишната инфлация да е 2 на сто. През втория месец спрямо януари се очаква увеличение на цените в групите: „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0.8%), „Информация и комуникация“ (0.7%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0.5%).

Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (-1.7%), „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.5%), „Транспорт“ (-0.5%) и „Развлечения, спорт и култура“ (-0.3%).

Индекс на цените на малката кошница (ИЦМК)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през февруари се очаква месечната инфлация да бъде 0.6%, а годишната инфлация – 2.9 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата спрямо януари се очаква да имат:

  • хранителни продукти – увеличение с 1.2%;
  • услуги – увеличение с 0.1%;
  • нехранителни стоки – намаление с 0.2 на сто.

Прессъобщението за инфлацията и индексите на потребителските цени за февруари ще бъде публикувано на 16 март, отбелязват от националната статистика.

*Експресните предварителни оценки за инфлацията и индексите на потребителските цени са изчислени на база регистрирани цени, които представляват приблизително 90% от всички планирани регистрации за отчетния месец. Останалите регистрации се включват при изчислението на индексите на потребителските цени по окончателни данни.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.