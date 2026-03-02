През февруари се очаква месечна инфлация от 0.3%, а годишната – да е 3.3%

Според експресната предварителна оценка* на Националния статистически институт през февруари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.3%, а годишната инфлация – 3.3 на сто. През втория месец спрямо януари се очаква увеличение на цените в групите: „Информация и комуникация“ (1.3%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.9%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0.8%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0.7%).

Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (-1.9%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.9%).

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през февруари се очаква месечната инфлация да бъде 0.1%, а годишната инфлация да е 2 на сто. През втория месец спрямо януари се очаква увеличение на цените в групите: „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0.8%), „Информация и комуникация“ (0.7%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0.5%).

Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (-1.7%), „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.5%), „Транспорт“ (-0.5%) и „Развлечения, спорт и култура“ (-0.3%).

Индекс на цените на малката кошница (ИЦМК)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през февруари се очаква месечната инфлация да бъде 0.6%, а годишната инфлация – 2.9 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата спрямо януари се очаква да имат:

хранителни продукти – увеличение с 1.2%;

услуги – увеличение с 0.1%;

нехранителни стоки – намаление с 0.2 на сто.

Прессъобщението за инфлацията и индексите на потребителските цени за февруари ще бъде публикувано на 16 март, отбелязват от националната статистика.

*Експресните предварителни оценки за инфлацията и индексите на потребителските цени са изчислени на база регистрирани цени, които представляват приблизително 90% от всички планирани регистрации за отчетния месец. Останалите регистрации се включват при изчислението на индексите на потребителските цени по окончателни данни.