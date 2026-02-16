Годишната инфлация през януари се забавя до 3,5%

По предварителни данни на Националния статистически институт месечната инфлация през януари 2026 година, измерена чрез индекса на потребителските цени, е 0,6%, а годишната инфлация спрямо януари 2025 година възлиза на 3,5%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 – януари 2026 година спрямо предходните 12 месеца е 4,6%.

От НСИ уточняват, че данните за януари традиционно са предварителни, тъй като обработката на изследването на бюджетите на домакинствата приключва до края на месеца. Окончателните данни за януари ще бъдат публикувани през март заедно с тези за февруари.

В началото на февруари статистиката обяви експресна оценка (т.нар. флаш инфлация) от 0,7% месечно и 3,6% годишно. С въвеждането на тази практика България вече се сравнява по този показател с останалите 20 страни от еврозоната, след присъединяването си към валутния съюз от 1 януари 2026 година. От НСИ подчертават, че разликите между флаш оценката и окончателните данни зависят от ценовите изменения, но целта е те да бъдат минимални.

Къде поскъпването е най-силно

През януари най-голямо увеличение на цените е отчетено в групите:

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – +1,8%

„Услуги на ресторанти и хотели“ – +1,6%

„Застрахователни и финансови услуги“ – +1,3%

„Развлечения, спорт и култура“ – +1,2%

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – +0,9%

„Здравеопазване“ – +0,9%

Поевтиняване е регистрирано при:

„Облекло и обувки“ – -4%

„Информация и комуникация“ – -0,3%

Натрупана инфлация

За последните три години (януари 2026 година спрямо януари 2023 година) натрупаната инфлация е 11,5%, а за последните пет години – 42,1%.

Малката потребителска кошница

По предварителни данни месечното изменение на индекса на цените за малката кошница през януари е 0,5%, а годишното – 2,9%. При най-нискодоходните 20% от домакинствата хранителните продукти са поскъпнали с 0,7% на месечна база, а услугите – с 0,6%.

За сравнение, през декември 2025 година месечната инфлация беше 0,1%, а годишната – 5%.