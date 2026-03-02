РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нов шеф на полицията в Кюстендил

райчо омерски кюстендил

Начело на Областната дирекция на МВР – Кюстендил е старши комисар Райчо Омерски. Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Райчо Омерски е временно преназначен на длъжността директор.

Старши комисар Омерски е роден през 1972 година. Завършил е Югозападен университет „Неофит Рилски“ със специалност „Технология и управление на транспорта“. В системата на МВР работи от 1992 г., като през годините е заемал младши изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности. Многократно е награждаван за постигнати професионални резултати.

По време на представянето главният секретар пожела успех на новия директор и на служителите в дирекцията, като подчерта, че те имат подкрепата на ръководството на МВР.

