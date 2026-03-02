Победителите от бума на смартфоните смятат, че знаят кое е следващото голямо технологично устройство

Следващата вълна от технологични устройства може да няма екран. Може дори да не осъзнавате, че ви записват. И е напълно възможно изобщо да не разберете, че това са технологични джаджи.

Qualcomm, чиито чипове захранват смартфоните на основните производители на Android устройства, представи в понеделник 02. март нов чип за такива продукти. Компанията твърди, че наблюдава нарастващ интерес от страна на технологичните гиганти към устройства, които приличат на медальони, значки (пинове), очила и други дискретни предмети, носени върху тялото.

Технологичните компании се надпреварват да предскажат дали популярността на изкуствения интелект (AI) ще доведе до нов хитов продукт, подобно на начина, по който интернет положи основите на смартфона. Тъй като чиповете на Qualcomm захранват милиони устройства на компании като Samsung, Motorola, Meta и много други, новият им ангажимент може да се счита за своеобразен ориентир за света на потребителските технологии.

Въпреки това компаниите ще трябва да докажат, че новите устройства могат да правят нещата по-добре или по-различно от смартфоните, и да разсеят опасенията относно поверителността, свързани с устройства, които могат тайно да записват заобикалящата ги среда.

Да направиш това, което телефонът не може

Зиад Асгар, който ръководи отдела за носими устройства и персонални AI устройства в Qualcomm, сподели, че компанията е видяла необходимост от нов чип, след като различни фирми са се обърнали към тях с концепции за нови джаджи.

Ранният успех на умните очила е бил друг индикатор за Qualcomm. Според Counterpoint Research, глобалните доставки на умни очила са нараснали със 139% през втората половина на 2025 г. в сравнение с предходната година.

„Видяхме търсене (на умни очила), което далеч надхвърли прогнозите ни за 2025 г., и това ни даде много повече увереност“, казва Асгар.

Новият чип, наречен Snapdragon Wear Elite, е проектиран с мисъл за продукти като значки и медальони, но ще захранва и умни часовници. От Qualcomm посочват, че чипът е оптимизиран за работа с AI модели и комуникация с близки устройства, без да изтощава батерията – дори при устройства, които постоянно записват и прехвърлят данни към телефони. Google, Motorola и Samsung са сред компаниите, които ще използват този чип.

Предизвикателствата пред новата ера

Технологичните гиганти са изправени пред трудна битка в опитите си да убедят потребителите да приемат тези устройства. Поне една компания вече научи това по трудния начин – Humane, стартъп, основан от бивши кадри на Apple, продаде части от бизнеса си на HP, след като нейният AI Pin не успя да спечели потребителите.

Асгар обаче смята, че носимите джаджи могат да се справят с някои задачи по-ефективно от телефона, като например моментален превод по време на разговор. Умните очила и слушалките могат да предоставят превод директно пред очите или в ухото ви, без да се налага да гледате в екрана на телефона.

Освен това, устройствата, носени върху тялото, вместо прибрани в джоба, могат да разбират контекста на средата чрез камери, микрофони и сензори, предоставяйки по-точна информация.

Надпреварата за „следващото голямо нещо“

Ето как основните играчи залагат на бъдещето:

Meta, Google и Samsung: Инвестират мащабно в умни очила с AI.

Инвестират мащабно в умни очила с AI. Amazon: Твърди, че Bee (гривната за гласов запис, придобита миналата година) е от ключово значение за бъдещето на Alexa.

Твърди, че (гривната за гласов запис, придобита миналата година) е от ключово значение за бъдещето на Alexa. Apple: Според Bloomberg разработва умни очила и медальон.

Според Bloomberg разработва умни очила и медальон. OpenAI: Очаква се да пусне първия си хардуерен продукт (умен високоговорител) следващата година.

Очаква се да пусне първия си хардуерен продукт (умен високоговорител) следващата година. Стартъпи: Проекти като медальона Friend AI и значката Plaud вече привличат вниманието.

Проблемът с поверителността

Подобни устройства означават, че ще бъде по-лесно от всякога някой да бъде записан без негово знание или съгласие. Повечето джаджи, като очилата на Meta и гривната на Amazon, имат LED светлина, която се активира при запис. Въпреки това вече има съобщения за злоупотреби.

Бьорн Килбърн, вицепрезидент в Google, заяви, че компанията носи „огромна отговорност“ за защитата на личните данни: