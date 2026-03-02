Пилотът на разбил се изтребител F-15E Strike Eagle е оцелял. Той е бил открит от местни жители и е предаден на местните власти в Кувейт.

Няколко американски бойни самолета са се разбили в Кувейт. Това става ясно от официално съобщение на кувейтското военно министерство и от видеа в социалните мрежи.

„Съответните органи незабавно са започнали процедури за търсене и спасяване, при които екипажите са били евакуирани и прехвърлени в болница, за да се провери здравословното им състояние и да им се окаже необходимата медицинска помощ. Състоянието им е стабилно“, се посочва в съобщение на кувейтското Министерство на отбраната, пуснато в социалните мрежи.

Не става ясно колко са падналите самолети. Предположенията за единия от тях е, че е станал обект на „приятелски“ огън.