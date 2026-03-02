Цените на природния газ в Европа се покачват рязко

Цените на природния газ в Европа отбелязват силен ръст, след като ескалацията на военните действия в Близкия изток засили опасенията за прекъсвания в глобалните доставки на втечнен природен газ (LNG), предаде БНР.

Фючърсите на европейския природен газ на нидерландския хъб TTF се покачиха до около 40,80 евро за мегаватчас. Поскъпването може да продължи до 41,90/42,26 евро/MWh.

Повод за скока са ударите на САЩ и Израел срещу Иран, които доведоха до ответни действия от страна на Техеран, включително блокиране на трафика през Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който преминава приблизително една пета от световната търговия с втечнен природен газ.

Анализатори предупреждават, че евентуално прекъсване на доставките би засегнало по-силно азиатските пазари. Това ще засили конкуренцията за алтернативни доставки, ще доведе до напрежение на световния пазар на газ с потенциално неблагоприятни ефекти и за европейските потребители.

Рискът, свързан с газовите доставки, се усилва и от ниските нива на съхранение на синьо гориво в ЕС, като сега газохранилищата са запълнени под 31%от капацитета си спрямо около 40% точно преди година.