Засилват потребителската защита при договорите от разстояние

Икономическото министерство събира становища в рамките на обществено обсъждане на промени в Закона за защита на потребителите, с които се засилва защитата при договорите от разстояние. С измененията и допълненията се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2023/2673 на Европейския парламент и на Съвета по отношение договорите за финансови услуги, сключени от разстояние.

Проектозаконът укрепва правото на отказ от този тип договори, като предвижда задължение за търговците, предлагащи договори от разстояние чрез онлайн интерфейс, в т.ч. и за доставчиците на финансови услуги да предоставят функция за упражняване правото на отказ от договора. Регламентациата укрепва правната рамка за защита на потребителите по отношение на:

– предоставянето на преддоговорна информация;

– правото на отказ на потребителите от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключения от правото на отказ;

– въвежда задължение за търговците за предоставяне на подходящи разяснения относно предлаганите договори за финансови услуги;

– онлайн интерфейсa, използван от търговците за предоставяне на финансови услуги. Законопроектът съдържа конкретни изисквания към онлайн интерфейса на търговците и въвежда забрана за прилагане на практики от търговците, използващи онлайн интерфейс за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

Въвеждат се и евро правилата по предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и чрез по-добро информиране. Законопроектът допълва забранителния списък с конкретни заблуждаващи практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства. В Закона за защита на потребителите са добавени разпоредби, имащи за цел защита на потребителите от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологосъобразност на стоките, като:

– общи твърдения за екологичните или социални характеристики на стоката, без доказателства, или твърдения за целия продукт, когато се отнася само до една част от него;

– рекламиране на ползи или на бъдещи екологични резултати без проверими данни;

– представяне на характеристики, изисквани по закон като отличителни за стоката; липса на прозрачност относно сертифициране на маркировките за устойчивост на стоките;

– сравняване устойчивостта на стоките, вкл. с цифрови инструменти, без предоставяне на информация за метода и начина на сравнение на стоките.