ДПС се регистрира за изборите с над 12 хил. подписа, залага на „позитивна кампания“

ДПС се регистрира самостоятелно в Централната избирателна комисия за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.

От формацията съобщиха, че регистрацията е подкрепена с подписка от 12 222 души, което според тях е знак за доверие и готовност за активна работа в предстоящата кампания. Заместник-председателят Искра Михайлова заяви, че партията ще води позитивна кампания, насочена към решения, а не към използване на проблемите на хората за политически цели.

Тя подчерта, че ДПС чува общественото недоволство и заявките за стабилност, като това ще бъде водещо в посланията им към избирателите.

Михайлова защити инициативата за т.нар. магазин за хората, като я определи като успешна и дългосрочна. Тя коментира и искането за извънредно заседание на парламента заради ситуацията в Близкия изток, като призова то да бъде внесено по установения ред.

От думите ѝ стана ясно още, че лидерът на партията Делян Пеевски е в страната и според нея в подобни ситуации е необходимо политическо обединение и отговорност при формирането на позицията на България.

