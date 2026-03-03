РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Иран обяви, че ще запали всеки кораб, който се опитва да мине през Ормузкия проток

Старши съветникът на главнокомандващия на Гвардейците на ислямската революция в Иран Ебрахим Джабари обяви, че Ормузкият проток е затворен. Той предупреди, че всеки кораб, който се опита да премине през него, ще бъде атакуван и подпален от силите на Революционната гвардия и редовния флот, предаде „Ройтерс“.

Вследствие на това във вторник цените на петрола отбелязаха ръст за трети пореден ден. През пролива преминава приблизително 20% от световното потребление на суров петрол.

Ормузкият проток е разположен между Оман и Иран, като свързва Персийския залив на север с Оманския залив на юг, а оттам – с Арабско море.

В най-тясната си част протокът е широк около 33 километра, а плавателният коридор е едва по 3 километра във всяка посока.

Членовете на ОПЕК – Саудитска Арабия, Иран, Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак, изнасят по-голямата част от суровия си петрол през пролива, главно за Азия. 

Катар, който е сред най-големите износители на втечнен природен газ в света, изпраща почти целия си втечнен природен газ (LNG) през пролива. Катар спря производството на LNG в понеделник.

