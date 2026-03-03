САЩ изтеглят дипломати от Близкия изток

Посолството на САЩ в Кувейт обяви, че преустановява работа до второ нареждане заради засиленото напрежение в региона. Междувременно Държавният департамент разпореди на служителите, които не изпълняват спешни функции, както и на техните семейства, да напуснат Бахрейн, Йордания и Ирак.

По-рано през деня два ирански дрона са поразили американското посолство в Рияд, Саудитска Арабия, а още осем са били свалени над столицата. Бившият президент Доналд Тръмп заяви пред NewsNation, че отговорът на Вашингтон на атаката в Рияд и на гибелта на американски военнослужещи в конфликта с Иран ще стане ясен скоро, предаде Ройтерс.

Американските власти отправиха най-високата степен на предупреждение – „Напуснете незабавно“ – към своите граждани в 14 държави: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, Обединени арабски емирства и Йемен. Подобна препоръка обикновено означава, че дипломатическите мисии може да ограничат или преустановят дейността си, което затруднява оказването на помощ. Правителството предупреждава, че при внезапна ескалация не може да гарантира военна евакуация и съветва гражданите да използват наличните търговски полети, докато това е възможно.

Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви началото на 13-ата фаза от операцията „Истинско обещание-4“, насочена срещу обекти на САЩ и Израел в Близкия изток. Според информацията е започнала нова серия атаки срещу американската база „Арифджан“ в Кувейт.

Министерството на отбраната на Обединени арабски емирства съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са отблъснали иранска ракетна атака. През нощта са чути експлозии в Дамаск и Хомс в Сирия, като по данни на Sham TV израелската противовъздушна отбрана е прехванала ракети над сирийска територия.

Израелската армия съобщи, че работи по неутрализирането на нов ракетен обстрел от Иран и призова жители на няколко населени места да потърсят убежище. В същото време Министерството на отбраната на Катар публикува информация за ирански дронове и ракети, прихванати от въоръжените сили на страната от събота насам.