АИКБ отличи победителите в конкурса за юбилейно лого на организацията

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви резултатите от конкурса за изработване на юбилейно лого по повод предстоящата 30-годишнина на организацията.

Конкурсът се проведе през януари 2026 г. и предизвика изключително висок интерес – десетки участници представиха над 80 авторски варианта.

Инициативата е част от цялостната комуникационна и стратегическа подготовка за отбелязването на три десетилетия от създаването на АИКБ – период, през който организацията се утвърди като водеща национално представителна работодателска структура, активен участник в социалния диалог и последователен защитник на принципите на пазарната икономика, конкурентоспособността и прозрачната бизнес среда.

След внимателна оценка от страна на журито – членовете на Управителния съвет на АИКБ, бяха определени следните отличени предложения:

⦁ Първа награда (1000 евро): „Страта Промо“ ООД;

⦁ Втора награда (200 евро): Даниел Митев;

⦁ Трета награда (100 евро): Никол Табакова.

Представените концепции бяха оценявани по критерии като стратегическо послание, символика, визуална устойчивост, разпознаваемост и съответствие с мисията и ценностите на АИКБ. Особено внимание беше отделено на способността на юбилейния знак да отразява приемствеността, развитието и институционалната тежест на организацията в модернизирането на българската икономика.

Юбилейното лого ще бъде официално представено на следващ етап като част от цялостната визуална концепция за отбелязването на 30-годишнината на АИКБ. То ще бъде интегрирано в комуникационната визия на организацията и ще съпътства всички инициативи, публични събития и тематични форуми, посветени на юбилея.

Юбилеят не е просто повод за равносметка, а отправна точка към следващото десетилетие за по-високи стандарти, стратегическа визия и още по-активна роля на индустриалния капитал в развитието на страната, отбелязват от АИКБ.

Победилият проект на „Страта Промо“ ООД, с колективна работа от дизайнерите на компанията, представя стилно и съвременно интерпретирана юбилейна визия, в която числото 30 е интегрирано с утвърдената графична идентичност на АИКБ. Концепцията съчетава приемственост и модерно излъчване, като запазва разпознаваемия символ на организацията и го развива в юбилеен контекст.