Борислав Банков е назначен за заместник-министър на иновациите и растежа

Борислав Банков зам-министър на иновациите и растежа

Д-р Борислав Банков е назначен за заместник-министър на иновациите и растежа. Той е утвърден експерт по иновации и международна сигурност.

От 2022 г. той ръководи тестови център на НАТО за технологии с двойна употреба към Института GATE при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предишният опит на Борислав Банков включва Дирекция „Нововъзникващи предизвикателства пред сигурността“ в щабквартирата на НАТО (2018-2022), Дирекция „Оперативни способности“ на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (2017-2018) и Кабинетa на генералния секретар на НАТО (2015-2017).

Участвал е в изследователска работна група на Организацията на НАТО за наука и технологии

относно мултидомейнови операции и в работна група по нередовни войски и хибридни операции към Европейския център за изследвания по сигурността „Джордж К. Маршал“.

Борислав Банков притежава бакалавърска степен по европейски науки от Маастрихтския университет, магистърска степен по публични политики от Лондонския университетски колеж (UCL) и докторска степен по политически науки с фокус върху международните отношения от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има специализации в Единбургския университет, Държавния департамент на САЩ и Национален университет по отбраната на САЩ.

