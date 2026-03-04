РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Арестуваха бакшиш в Русе след селфи с пиене зад волана

Полицаи в Русе задържаха 34-годишен шофьор на такси, който се снимал докато се наливал с алкохол зад волана. Оказва се, че таксиджията предавал видео на живо в социалните мрежи, докато надигал шишето и едновременно с това шофирал из улиците на града.

След получаване на сигнал, дежурните екипи на Второ Районно управление – Русе незабавно локализирали нарушителя. Автомобилът с марка Опел бил засечен и спрян за проверка на улица „Сини камъни“.

При направената проба с техническо средство, устройството отчита над 2,5 промила алкохол в издишания въздух. Нарушителят е ескортиран до лечебно заведение за даване на кръвна проба, след което е отведен и задържан в ареста.

Срещу 34-годишния русенец е образувано бързо производство за престъпление по член 343б, алинея 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под строгия надзор на прокуратурата.

