Кабинетът одобри финансиране за ракетна система за брегова отбрана

Правителството одобри финансиране за Министерството на отбраната в размер на 3 033 454 евро за извършване на плащания през 2026 година. Средствата са по два международни договора – за придобиване на мобилна ракетна система за брегова отбрана NSM и за мултифункционална система за разпространение на информация – съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS), както и за свързаното с тях оборудване, обучение, резервни части и поддръжка.

От кабинета посочват, че Военноморските сили изпълняват ключови задачи по гарантиране на националния суверенитет самостоятелно или съвместно с останалите видове въоръжени сили и в рамките на съюзнически операции.

Придобиването на нов брегови противокорабен ракетен комплекс ще разшири възможностите на Военноморските сили за защита на морските пространства на страната и за противодействие на заплахи на значителни разстояния. Очаква се системата да допринесе и за по-добра оперативна и технологична съвместимост със съюзниците от НАТО и за засилване на приноса на България към колективната отбрана.