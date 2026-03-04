РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кабинетът одобри финансиране за ракетна система за брегова отбрана

Кабинетът отпуска до 900 млн. евро за разходи през февруари, Кабинетът одобри финансиране за ракетна система за брегова отбрана

Правителството одобри финансиране за Министерството на отбраната в размер на 3 033 454 евро за извършване на плащания през 2026 година. Средствата са по два международни договора – за придобиване на мобилна ракетна система за брегова отбрана NSM и за мултифункционална система за разпространение на информация – съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS), както и за свързаното с тях оборудване, обучение, резервни части и поддръжка.

От кабинета посочват, че Военноморските сили изпълняват ключови задачи по гарантиране на националния суверенитет самостоятелно или съвместно с останалите видове въоръжени сили и в рамките на съюзнически операции.

Придобиването на нов брегови противокорабен ракетен комплекс ще разшири възможностите на Военноморските сили за защита на морските пространства на страната и за противодействие на заплахи на значителни разстояния. Очаква се системата да допринесе и за по-добра оперативна и технологична съвместимост със съюзниците от НАТО и за засилване на приноса на България към колективната отбрана.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.