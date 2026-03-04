Марин льо Пен: Ядрена защита, но срещу покупката на френско оръжие

Лидерката на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин льо Пен заяви, че европейските съюзници на Франция трябва да купуват френско военно оборудване, ако желаят да се възползват от защитата на френския ядрен щит.

В интервю за RTL радио, два дни след като президентът Еманюел Макрон обяви значителни промени в ядрената доктрина на страната, льо Пен постави под съмнение идеята за евентуално временно разполагане на френски изтребители с ядрени способности в съюзнически държави от Европа. По думите ѝ, тя „не вижда смисъл“ в подобна стъпка.

Льо Пен подчерта, че не може Франция да разполага ядрени оръжия в държави, които купуват американски изтребители F-35.

През последните месеци крайнодесните критикуваха Макрон, обвинявайки го, че обмисля отстъпване на френския суверенитет върху ядрения арсенал, след като отвори възможност за стратегическо ядрено сътрудничество с европейски съюзници.

„Национален сбор“ води в социологическите проучвания преди президентските избори през 2027 г., което би могло да постави крайнодясната формация начело на една от двете ядрени сили в Европа, отбелязва „Политико“.