Марта Петрова е новият ръководител на ДА „Безопасност на движението по пътищата“

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ вече е с нов ръководител титуляр – това е Марта Петрова.

Служебният кабинет отмени предходно правителствено решение от миналата година, с което Бойко Рановски – заместник-председател на агенцията, е определен за временно изпълняващ длъжността председател от 1 декември до назначаването на титуляр.

Вицепремиерът Мария Недина ще ръководи като председател Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Националната комисия за борба с трафика на хора.

Законови разпоредби изискват двете структури към изпълнителната власт да се председателстват от вицепремиер.