КЗК препоръча незабавни действия от изпълнителната власт на пазара на горива

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) препоръча на изпълнителната власт да предприеме незабавни координирани действия с цел гарантиране на конкурентната среда и стабилността на пазара на горива в условията на усложнената геополитическа обстановка в Близкия изток.

Комисията адресира конкретни препоръки до Министерския съвет и министерствата на енергетиката, финансите и икономиката и индустрията в рамките на техните правомощия. Препоръките са изпратени и до Комисията за икономическа политика и иновации в Народното събрание и парламентарно представените партии с цел възможността за осигуряване на контрол на действията.

Комисията отправя препоръките на базата на последния приет секторен анализ и извършвания последващ постоянен мониторинг на пазара на горива. Поради стратегическото му значение за икономиката и прякото му отражение върху цените на стоките и услугите, КЗК извършва мониторинг по цялата верига – производство и внос, съхранение, транспорт, търговия на едро и дребно. През последните години в рамките на няколко антитръстови производства Комисията установи антиконкурентни нарушения от страна на „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД под формата на злоупотреба с господстващо положение и наложи санкции за над 134 млн. евро.

В тази връзка КЗК многократно е отправяла препоръки към компетентните органи за предприемане на мерки за преодоляване на установените слабости пред свободната конкуренция на пазара на горива. Всички установени от Комисията в хода на производствата фактори биха могли да окажат влияние върху производството и логистиката на горива, поради което е ключово в настоящата ситуация изпълнителната власт да предприеме интегрирани превантивни действия за предотвратяване на всякакви форми на изкривяване, включително нарушаване на текущата структура и обичайната динамика на пазара на горива в страната.

Сред отправените препоръки са:

– ангажиране в пълен обем на всички механизми по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;

– активизиране на работата на Консултативния съвет към министъра на икономиката и индустрията по този закон;

– сформиране на експертна група за оперативна координация към Консултативния съвет, която да проследява актуалните данни за вноса по страни на произход; анализира въздействието на прекъснати доставки; идентифицира алтернативни източници на суровина; провежда активна комуникация с браншовите организации за недопускане на спекулативни практики; прилага ценова политика, съобразена с реалните разходи за придобиване на наличностите.

Относно ролята на особения търговски управител на „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се препоръчва действия за осигуряване на стабилността на пазара на горива и на конкурентна среда, включително:

– за осигуряване и гарантиране на достъп на други вносители и търговци до: данъчните складове на групата; данъчните складове, свързани с ПТ Росенец и ПТ Петрол-Варна; до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на горива от внос;

– по осигуряване при необходимост на алтернативни доставки на суровина за производството на горива;

– за прилагане на ценовата политика и респективно ценови равнища на продажба на едро на горива, определени съобразно цените на придобиване на текущите наличности на дружество от суровини;

– да не допуска спекулативно задържане на склад на горива, предназначени за пазара на едро и за пазара на дребно;

– да се направи анализ за нуждата от действия, които да гарантират стабилността на пазарите на горива в страната, въз основа на 6-месечния подробен план за действие на особения управител пред Съвета по сигурността към МС.

В рамките на своите правомощия КЗК изиска от Националната агенция за приходите данни за цените на горивата на бензиностанциите в страната с цел текущ мониторинг и своевременно установяване на евентуално съгласувано антиконкурентно поведение. При наличие на индикации за нарушения КЗК ще се самосезира и ще приложи в пълен обем законовите си правомощия за защита на конкуренцията.