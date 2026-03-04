В Карлово представят локомотив „Смартрон“, наречен на Васил Левски

В 10.00 часа на гарата в Карлово изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД Мартин Ангелов ще представи най-новия доставен локомотив „Смартрон“, носещ името на Васил Левски. По време на официалното събитие локомотивът ще бъде символично пуснат в движение в присъствието на кмета на града д-р Емил Кабаиванов, председателя на общинския съвет Доньо Тодоров и други официални гости, съобщиха от пресцентъра на „Български държавни железници“.

Локомотивът е последният доставен по изпълнението на договор между БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон” за производство, доставка и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива. С тях вече ще имаме 25 броя от серия „Смартрон“.

Инициативата за кръщаването на новите десет локомотива на български възрожденци следва примера на първите петнадесет локомотива от същата серия, които вече са в експлоатация и носят имената на български владетели. Върху всяка от новите машини е изобразен единен QR код, който препраща към специална секция на официалния сайт на БДЖ. Там пътниците ще могат да се запознаят с живота и делото на всяка една от личностите, чиито имена носят локомотивите, както и с техния принос към железниците в България.