Кадрови промени и финансиране на отбраната са в дневния ред на Министерския съвет

Кадрови промени в ключови държавни органи, национални позиции за заседания на Съвета на Европейския съюз и въпроси, свързани с отбраната и изборния процес, са сред темите, които ще бъдат обсъдени на редовното заседание на Министерския съвет днес. Правителството ще разгледа общо осем проекта на решения и постановления, внесени от премиера и ресорни министри.

Сред предложенията са назначения на председатели на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

В дневния ред е включен и проект на постановление, което определя тарифата за заплащане на предизборни предавания по БНТ и БНР по време на парламентарните избори на 19 април. Освен това кабинетът ще обсъди и позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“ в Брюксел.

Министрите ще разгледат и проект на решение, свързан с финансирането на Министерството на отбраната за 2026 година.