Васил Данов: Революционната гвардия в Иран е и „гестапо“, и „конвент“, и икономическа сила (част 1)

Уиткоф и Къшнър не са дипломати, а пощенски гълъби, смята Васил Данов

Не се знае дали кюрдите ще решат да се включат в бойните действия срещу режима в Техеран. В миналото те са използвани и лъгани много пъти. А и само те не са достатъчни, за да съборят режима.

Уиткоф и зетят на Тръмп не са нищо повече от пощенски гълъби, това са клоуни, а не дипломати. Те не са преговаряли, а просто са предали към Белия дом информацията, че Иран не приема американските предложения. Американците дори предложиха да снабдят Иран безплатно с максимално възможните и нужни количества „мирен“ уран, но и този жест бе отказан.

Американците твърдят, че вече са унищожили иранския военен флот.

Събарянето на китайско посолство в Белград през 1999 г. не беше грешка на американските ВВС, а планиран ход за изискване на допълнителни средства от Конгреса.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ капитан I ранг о. з. Васил Данов, член на ръководството на Атлантическия съвет на България.

Още от интервюто:

Какъв тип власт се очертава в Иран след войната и кои са видимите фигури и фактори?

Какво представлява Революционната гвардия на Иран и откъде произлиза нейната мощ?

Какъв е военно-стратегическият анализ на войната към днешна дата?

Възможно ли е САЩ и Израел да спечелят войната без участие на сухопътни сили?

Ще бъдат ли въвлечени кюрдите в битката срещу моллите?

