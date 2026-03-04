Столичният инспекторат с нов директор – Павлин Коджахристов

От днес (4 март) Столичният инспекторат има нов директор – Павлин Коджахристов, съобщават от общинския пресцентър. Назначението му е в резултат на административна промяна, след като досегашният директор на Инспектората – Николай Неделков, пое поста на заместник-кмет в направление „Околна среда“.

През последната година Павлин Коджахристов е заместник-директор на Столичния инспекторат и участва в организацията на контролната дейност на институцията. В този период Инспекторатът е отчел две последователни години с рекорден обем на проверки, съставени актове и наложени санкции. Контролната дейност е била насочена основно към нарушенията в системата за управление на отпадъците, нерегламентираното изхвърляне и замърсяването на публични пространства.

“Павлин Коджахристов има пряк принос за резултатите на Инспектората, постигнати през последната година. Убеден съм, че под негово ръководство институцията ще продължи да развива засиления контрол и координацията с останалите общински структури”, коментира Неделков своя наследник на поста.

Коджахристов е експерт в областта на сигурността с над 30 години опит на ръководни позиции. Той е доктор по криминология и главен асистент към Юридическия факултет на Русенския университет, с дългогодишен преподавателски опит като хоноруван лектор в редица български висши училища.