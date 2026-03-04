Защо виждате реклами за неща, за които само сте говорили

Напоследък водех разговор за това дали бисквитките Oreo могат да се считат за сутрешна закуска, и няколко часа по-късно седнах на лаптопа си и видях реклама на Oreo във фийда си в социалните мрежи. Това определено не е първият път, когато виждам свързани реклами след разговор за продукти или услуги, и изглежда, че повечето хора, с които разговарям, имат подобен опит. Като мен, те се чудят дали телефоните им тайно слушат чрез микрофоните и предават разговорите на рекламодатели.

Разбира се, големите технологични компании категорично отричат това, настоявайки, че не използват живи аудиозаписи за таргетиране на реклами. Все пак рекламите понякога изглеждат изключително точни, за да бъдат чиста случайност. Така че какво всъщност се случва?

Вече знаем, че компании като Google, Meta (собственик на Facebook, WhatsApp и Instagram) и Amazon събират огромни количества данни, включително заявки за търсене, история на локацията, използване на приложения, покупки, поведение при сърфиране и дори колко дълго се спираме на дадена страница.

Може да не съм търсил Oreo, но съвременните рекламни системи разчитат на предсказателни модели, обучени с милиони данни, които дори не се нуждаят от микрофон, за да предвидят моите интереси с невероятна точност.

Да кажем, че съм гледал няколко видеоурока за печене или закуски, купувал съм онлайн кутии за обяд, следвал съм хранителни инфлуенсъри или съм взаимодействал с носталгично или уютно съдържание за храна. Съвременните платформи могат статистически да предскажат накъде искам да се насоча след това, дори без аудиозапис. Така че когато реклама се появи веднага след реален разговор, мозъкът ми свързва двете, но е също толкова вероятно алгоритъмът вече да е бил настроен да ми я покаже.

Компании като Google и Meta официално заявяват, че не използват живи микрофонни записи за таргетиране на реклами, и е ясно защо – постоянното записване и обработка на аудио за милиарди потребители би било скъпо, юридически рисковано и изключително трудно за скриване. Техните системи вече са под стриктен надзор от регулаторни органи, както в страната, така и в чужбина.

Все пак знаем, че гласовите асистенти като Google Assistant, Amazon Alexa и Siri са проектирани да слушат „ключови думи“, а дребният шрифт често показва, че записите се преглеждат от хора за „контрол на качеството“. Така че, макар никога да не е доказано, че компаниите подслушват за реклами, има значителни доказателства за събиране на данни чрез микрофони в голям мащаб.

Рекламната екосистема днес оперира на множество устройства – телефони, лаптопи, смарт телевизори, таблети и дори смарт домашни устройства, свързани чрез акаунти, бисквитки, IP адреси и поведенчески модели. Дори устройствата в една и съща мрежа могат да се свързват, което означава, че рекламата, задействана от активността на друг човек, може да се появи и на моето устройство. В този случай това, което изглежда като подслушване, всъщност е корелация на данни в споделена връзка.

Има стъпки, които можете да предприемете, за да направите рекламите по-малко натрапчиви: преглеждане на настройките за персонализация на реклами, изключване на достъпа на приложения до микрофон, изключване на историята на локацията, използване на браузъри и търсачки, ориентирани към поверителността.

Редовното „цифрово почистване“ също помага – изчистване на бисквитки, ограничаване на влизанията от различни устройства и използване на VPN. Това не е перфектно решение, но намаляването на количеството споделяни поведенчески данни прави предсказателните профили по-малко точни и рекламите – по-малко натрапчиви.

За мен контролът върху настройките за поверителност не е параноя, а разум. Страшната точност на онлайн рекламите показва колко мощна е станала аналитиката на данни. Макар да няма потвърдени доказателства, че големите платформи тайно записват ежедневните ни разговори за таргетиране на реклами, ефективността на поведенческото проследяване е неоспорима.

Дали компаниите слушат личните ни разговори или просто изграждат алгоритми, които предвиждат интересите ни като човешка интуиция – усещането е за наблюдение, а прозрачността трябва да бъде по-голяма, не само чрез отметка в многослойно потребителско споразумение.

Ако цените поверителността, най-безопасният подход е да сте информирани: разберете как се събират данните, настройте опциите за поверителност и ограничете ненужните разрешения. Защото независимо дали слушат или не – те винаги учат.