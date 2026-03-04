Бразилската EMBRAER проучва български фирми от авиационната и аерокосмическа индустрия

Гийом Берно, директор „Продажби и бизнес развитие“ за Европа и Африка в Embraer, посети Българската търговско-промишлена палата и проведе среща с председателя Цветан Симеонов. В срещата участваха още Клаудия Васкес, съветник в бразилското посолство в София, и Александра Петрова, технически сътрудник в посолството.

Гийом Берно представи дейността и продуктите на компанията.

Embraer е един от световните лидери в аерокосмическата индустрия,

опериращ в сегментите на търговската авиация, бизнес самолетите, отбраната и сигурността, както и услугите и поддръжката.

Повече информация можете да намерите на следния линк: Welcome to Embraer

Председателя на БТПП изрази готовност да окаже подкрепа при установяване на бъдещи контакти между компанията и български представители, работещи в авиационната и аерокосмическата индустрия.