ГДБОП разби ОПГ за набиране и предоставяне на секс услуги

ГДБОП е разбила организирана престъпна група, която от октомври 2018 година се е занимавала с набиране, превозване, укриване и склоняване на лица към развратни действия, използвайки дори насилие за принуда, съобщават от пресцентъра на МВР. Спецакцията е проведена вчера (4 март) под надзора на Софийската градска прокуратура.

От държавното обвинение уточняват, че е образувано досъдебно производство по случая още на 16 декември 2024 година, както и паралелно разследване за пране на пари.

Арестувани са 8 мъже и жени, свързани с предоставянето на платени секс услуги на територията на страната и в чужбина. Лидерът на групата и участниците в нея са задържани за срок до 72 часа.

Извършени са 25 лични обиска и претърсвания на жилища и автомобили. Иззети са 6 автомобила, както и мобилни телефони, сим карти, пари и множество документи. Разпитани са над 10 свидетеля. Изготвени са справки от мобилните оператори и са назначени експертизи.

Работата по изясняване на дейността на ОПГ-то продължава, като предстои Прокуратурата да внесе искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо обвиняемите.