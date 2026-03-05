Ехинацеята – полезна, но с възможни странични ефекти

Ехинацеята е цъфтящо растение, което често се приема като чай или хранителна добавка. Предлага се в различни форми, включително капсули, течни екстракти и тинктури. Макар че за повечето хора страничните ефекти са леки и краткотрайни, в някои случаи ехинацеята може да предизвика реакции, включително сериозни алергични реакции.

1. Алергична реакция

Алергичните реакции могат да включват:

подуване

силна уртикария (копривна треска)

остър астматичен пристъп

анафилаксия

Рискът от алергична реакция е по-висок, ако сте алергични към други растения като маргаритки, хризантеми, невен или амброзия. Хората с астма или известни алергии трябва да се консултират с медицински специалист преди употреба.

Мехлеми и продукти с екстракт от ехинацея също могат да причинят контактен алергичен дерматит. Симптомите включват зачервяване, подуване, мехури, лющене, удебеляване и сърбеж на кожата, най-силно на мястото на контакт.

2. Увреждане на черния дроб

Макар и рядко, има отделни случаи на увреждане на черния дроб, жълтеница и токсичен хепатит, които може да са свързани с нейната употребата. Спрете приема и потърсете лекар, ако имате необясними симптоми като:

умора

гадене

коремна болка

тъмна урина

3. Взаимодействия с лекарства

Някои изследвания показват, че може да намали нивата на определени лекарства в кръвта, да повлияе на тяхната ефективност или да причини вредни странични ефекти, когато се използва с някои лекарства за химиотерапия. Ако сте на лечение за рак, е важно да обсъдите употребата на ехинацея с вашия онколог.

Приемът за повече от осем седмици увеличава риска от взаимодействие с лекарства, които могат да увредят черния дроб.

Тъй като билката влияе върху някои ензими (цитохром P-450), тя може да взаимодейства с лекарства, които се разграждат от тях, например:

анаболни стероиди

азолови противогъбични лекарства

метотрексат

Тя може също да намали ефекта на имуносупресори, използвани за предотвратяване на отхвърляне на трансплантирани органи.

Ехинацея и кофеин

Ако приемате кофеин, имайте предвид, че може да увеличи количеството му в кръвта с до 30%.

Други възможни странични ефекти

Най-често срещаните странични ефекти са свързани с леки стомашно-чревни оплаквания, като гадене и болки в стомаха, както и кожни обриви.

Други възможни реакции включват:

главоболие

замайване

запек

парене или щипане на езика

Какво е добре да знаете преди прием

Тя обикновено е безопасна за краткосрочна употреба. Продуктите се предлагат в различни концентрации и често са комбинирани с други билки. Винаги четете етикета на продукта и не превишавайте препоръчителната доза.

Няма достатъчно изследвания за безопасността при дългосрочна употреба, затова се консултирайте с лекар, ако планирате да я използвате повече от няколко седмици.

Кой трябва да избягва ехинацея

Въпреки че обикновено е безопасна в умерени количества, трябва да я избягвате, ако имате:

заболявания на съединителната тъкан

HIV или СПИН

левкемия или подобни заболявания

лупус

множествена склероза

ревматоиден артрит

туберкулоза

трансплантиран орган

приемате имуносупресори

Преди да използвате билката, консултирайте се с фармацевт или лекар, ако:

приемате имуносупресивни лекарства

приемате други лекарства редовно

се лекувате от рак или хронично заболяване

употребявате алкохол, пушите или използвате наркотични вещества

имате история на сухо око или скорошна операция на очите

Също така е добре да се консултирате със специалист, ако сте бременна, кърмите или планирате да давате ехинацея на дете.

