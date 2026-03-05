Ехинацеята – полезна, но с възможни странични ефекти

Ехинацеята е цъфтящо растение, което често се приема като чай или хранителна добавка. Предлага се в различни форми, включително капсули, течни екстракти и тинктури. Макар че за повечето хора страничните ефекти са леки и краткотрайни, в някои случаи ехинацеята може да предизвика реакции, включително сериозни алергични реакции.
1. Алергична реакция
Алергичните реакции могат да включват:
- подуване
- силна уртикария (копривна треска)
- остър астматичен пристъп
- анафилаксия
Рискът от алергична реакция е по-висок, ако сте алергични към други растения като маргаритки, хризантеми, невен или амброзия. Хората с астма или известни алергии трябва да се консултират с медицински специалист преди употреба.
Мехлеми и продукти с екстракт от ехинацея също могат да причинят контактен алергичен дерматит. Симптомите включват зачервяване, подуване, мехури, лющене, удебеляване и сърбеж на кожата, най-силно на мястото на контакт.
2. Увреждане на черния дроб
Макар и рядко, има отделни случаи на увреждане на черния дроб, жълтеница и токсичен хепатит, които може да са свързани с нейната употребата. Спрете приема и потърсете лекар, ако имате необясними симптоми като:
- умора
- гадене
- коремна болка
- тъмна урина
3. Взаимодействия с лекарства
Някои изследвания показват, че може да намали нивата на определени лекарства в кръвта, да повлияе на тяхната ефективност или да причини вредни странични ефекти, когато се използва с някои лекарства за химиотерапия. Ако сте на лечение за рак, е важно да обсъдите употребата на ехинацея с вашия онколог.
Приемът за повече от осем седмици увеличава риска от взаимодействие с лекарства, които могат да увредят черния дроб.
Тъй като билката влияе върху някои ензими (цитохром P-450), тя може да взаимодейства с лекарства, които се разграждат от тях, например:
- анаболни стероиди
- азолови противогъбични лекарства
- метотрексат
Тя може също да намали ефекта на имуносупресори, използвани за предотвратяване на отхвърляне на трансплантирани органи.
Ехинацея и кофеин
Ако приемате кофеин, имайте предвид, че може да увеличи количеството му в кръвта с до 30%.
Други възможни странични ефекти
Най-често срещаните странични ефекти са свързани с леки стомашно-чревни оплаквания, като гадене и болки в стомаха, както и кожни обриви.
Други възможни реакции включват:
- главоболие
- замайване
- запек
- парене или щипане на езика
Какво е добре да знаете преди прием
Тя обикновено е безопасна за краткосрочна употреба. Продуктите се предлагат в различни концентрации и често са комбинирани с други билки. Винаги четете етикета на продукта и не превишавайте препоръчителната доза.
Няма достатъчно изследвания за безопасността при дългосрочна употреба, затова се консултирайте с лекар, ако планирате да я използвате повече от няколко седмици.
Кой трябва да избягва ехинацея
Въпреки че обикновено е безопасна в умерени количества, трябва да я избягвате, ако имате:
- заболявания на съединителната тъкан
- HIV или СПИН
- левкемия или подобни заболявания
- лупус
- множествена склероза
- ревматоиден артрит
- туберкулоза
- трансплантиран орган
- приемате имуносупресори
Преди да използвате билката, консултирайте се с фармацевт или лекар, ако:
- приемате имуносупресивни лекарства
- приемате други лекарства редовно
- се лекувате от рак или хронично заболяване
- употребявате алкохол, пушите или използвате наркотични вещества
- имате история на сухо око или скорошна операция на очите
Също така е добре да се консултирате със специалист, ако сте бременна, кърмите или планирате да давате ехинацея на дете.
