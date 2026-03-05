РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ехинацеята – полезна, но с възможни странични ефекти

Ехинацеята е цъфтящо растение, което често се приема като чай или хранителна добавка. Предлага се в различни форми, включително капсули, течни екстракти и тинктури. Макар че за повечето хора страничните ефекти са леки и краткотрайни, в някои случаи ехинацеята може да предизвика реакции, включително сериозни алергични реакции.

1. Алергична реакция

Алергичните реакции могат да включват:

  • подуване
  • силна уртикария (копривна треска)
  • остър астматичен пристъп
  • анафилаксия

Рискът от алергична реакция е по-висок, ако сте алергични към други растения като маргаритки, хризантеми, невен или амброзия. Хората с астма или известни алергии трябва да се консултират с медицински специалист преди употреба.

Мехлеми и продукти с екстракт от ехинацея също могат да причинят контактен алергичен дерматит. Симптомите включват зачервяване, подуване, мехури, лющене, удебеляване и сърбеж на кожата, най-силно на мястото на контакт.

2. Увреждане на черния дроб

Макар и рядко, има отделни случаи на увреждане на черния дроб, жълтеница и токсичен хепатит, които може да са свързани с нейната употребата. Спрете приема и потърсете лекар, ако имате необясними симптоми като:

  • умора
  • гадене
  • коремна болка
  • тъмна урина

3. Взаимодействия с лекарства

Някои изследвания показват, че може да намали нивата на определени лекарства в кръвта, да повлияе на тяхната ефективност или да причини вредни странични ефекти, когато се използва с някои лекарства за химиотерапия. Ако сте на лечение за рак, е важно да обсъдите употребата на ехинацея с вашия онколог.

Приемът за повече от осем седмици увеличава риска от взаимодействие с лекарства, които могат да увредят черния дроб.

Тъй като билката влияе върху някои ензими (цитохром P-450), тя може да взаимодейства с лекарства, които се разграждат от тях, например:

  • анаболни стероиди
  • азолови противогъбични лекарства
  • метотрексат

Тя може също да намали ефекта на имуносупресори, използвани за предотвратяване на отхвърляне на трансплантирани органи.

Ехинацея и кофеин

Ако приемате кофеин, имайте предвид, че може да увеличи количеството му в кръвта с до 30%.

Други възможни странични ефекти

Най-често срещаните странични ефекти са свързани с леки стомашно-чревни оплаквания, като гадене и болки в стомаха, както и кожни обриви.

Други възможни реакции включват:

  • главоболие
  • замайване
  • запек
  • парене или щипане на езика

Какво е добре да знаете преди прием

Тя обикновено е безопасна за краткосрочна употреба. Продуктите се предлагат в различни концентрации и често са комбинирани с други билки. Винаги четете етикета на продукта и не превишавайте препоръчителната доза.

Няма достатъчно изследвания за безопасността при дългосрочна употреба, затова се консултирайте с лекар, ако планирате да я използвате повече от няколко седмици.

Кой трябва да избягва ехинацея

Въпреки че обикновено е безопасна в умерени количества, трябва да я избягвате, ако имате:

  • заболявания на съединителната тъкан
  • HIV или СПИН
  • левкемия или подобни заболявания
  • лупус
  • множествена склероза
  • ревматоиден артрит
  • туберкулоза
  • трансплантиран орган
  • приемате имуносупресори

Преди да използвате билката, консултирайте се с фармацевт или лекар, ако:

  • приемате имуносупресивни лекарства
  • приемате други лекарства редовно
  • се лекувате от рак или хронично заболяване
  • употребявате алкохол, пушите или използвате наркотични вещества
  • имате история на сухо око или скорошна операция на очите

Също така е добре да се консултирате със специалист, ако сте бременна, кърмите или планирате да давате ехинацея на дете.

