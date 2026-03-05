По-чист въздух и по-малко нарушения в нискоемисионната зона за София

От Столична община представиха отчет за зимния сезон 2025/2026 година, който показва, че София спазва средногодишната норма за концентрация на фини прахови частици. Данните бяха изнесени на пресконференцията „Ефекти и резултати от въведената нискоемисионна зона за автомобили в София – сезон 2025/2026“ от заместник-кметът в направление „Околна среда“ Николай Неделков и заместник-кметът по „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев.

Нарушенията в т. нар. „Малък ринг“ на София, обхващащ булевардите „Васил Невски“, „Патриарх Евтимий“, „Скобелев“, „Опълченска“ и „Сливница“, са намалели с 42% спрямо предходния сезон. Ако тогава са били регистрирани 222 хиляди нарушения, сега са около 130 хиляди.

В „Големия ринг“, който включва булевардите „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „Пейо Яворов“, „Никола Вапцаров“, „Атанас Дуков“, „Хенрик Ибсен“, „Петко Тодоров“, „Иван Евстатиев Гешов“, „Константин Величков“ и „Сливница“, нарушенията са спаднали от 22 834 до до 18 538 в периода декември 2025 година – януари 2026 година.

Данните показват и подобрение в замърсителите на въздуха – фини прахови частици (ФПЧ10) са спаднали с 22%, а азотният диоксид (NO₂) с 13%. Намаляването на дните с замърсяване над нормите е 52 процента.

„Въздухът е критичен за здравето на софиянци, и ние не можем да си позволим да бъдем просто наблюдатели. Третата поредна година на успех показва, че комплексният ни подход дава реални резултати“, заяви Чаушев.

От Общината посочват като основен фактор за резултата екологичните мерки – подмяната на отоплителни уреди, както и изграждане на нови зелени пространства в столицата.

“Имаме програма за безплатна подмяна на отоплителни уреди. Тази подкрепа е мащабна – до момента сме подменили над 20 000 стари печки, което спестява на София повече от 219 тона емисии фини прахови частици годишно”, информира Неделков.

Отчитат се и новите инвестиции в градския транспорт, като се очаква осигуряването на още 75 тролейбуси и 50 електробуса от “Столичен електротранспорт”. Предвиждат се още изграждането на нови паркове и облагородяване на калните точки.