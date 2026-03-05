68,9 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма от 20 февруари до 2 март, показват данни ма Министерството на финансите.

На 89 различни по големина общини, разположени на територията на цялата страна, са разплатени извършените и отчетени разходи по 209 проекта.

Плащанията включват авансови, междинни и окончателнитакива, както и за строителен и за авторски надзор, съобразно етапите на изпълнение на проектите.

Общият финансов ресурс по програмата, в условията на удължителен закон за Държавния бюджет е до 460 млн. евро.