РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

68,9 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма

68,9 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма

68,9 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма от 20 февруари до 2 март, показват данни ма Министерството на финансите.

На 89 различни по големина общини, разположени на територията на цялата страна, са разплатени извършените и отчетени разходи по 209 проекта.

Плащанията включват авансови, междинни и окончателнитакива, както и за строителен и за авторски надзор, съобразно етапите на изпълнение на проектите. 

Общият финансов ресурс по програмата, в условията на удължителен закон за Държавния бюджет е до 460 млн. евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.