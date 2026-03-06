Борисов не разбира какво мерят социолозите, без да са ясни лицата в партиите

Не разбирам какво мерят социолозите, без да са представени лицата в партиите. Когато говориш за олигархия – трябва да ги назовеш с имена. Много пъти съм коментирал червената олигархия, която разби БКП, Радев се е обградил точно с такива хора – децата и внуците на червената олигархия. Това коментира Бойко Борисов по време на посещението си в Пловдив, където кметът го разведе из кино „Космос“, което е в процес на реставрация, след като кабинетът „Желязков“ е отпуснал 8.5 милиона.

Борисов обяви, че Радев се е разбрал с ПП-ДБ за състава на служебното правителство, така че МВР да е за него, а всички други министерства за ПП-ДБ, за да могат да безчинстват.

„Всяка седмица ни сервират оставка със скандал“, отбеляза Борисов. След това поясни, че като човек от системата на МВР, може само да каже: горкото МВР! Причината – като дойде някой нов и „измита“ служителите по ръководните постове, за да сложи свои хора. Той определи това като нездравословно и уточни, че става така, „когато Копринков и Узунов издават нарежданията. Нека се нарадват на властта 2 месеца„, продължи Борисов.

Попитан, дали ще бъде начело на листата на ГЕРБ в Пловдив, Борисов отговори, че събранията в ГЕРБ за листите на предстоящите избори още се провеждат. Добави и че изпълнителната комисия ще се съобрази с желанията на местните структури. Пловдив е град, в който много неща са направени, ние ще продължим да надграждаме, продължи Борисов.

По повод конфликта в Близкия изток, Борисов обяви, че е редно Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност и там да се търси консенсус.






