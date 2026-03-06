Oracle планира масови съкращения заради разходите за AI центрове за данни

Корпорацията за компютърни технологии Oracle планира да освободи хиляди служители отчасти заради огромните разходи за разширяване на капацитета на центровете си за данни за изкуствен интелект. Очаква се съкращенията да засегнат различни подразделения на компанията за корпоративен софтуер и облачни услуги и да бъдат реализирани още този месец. Някои от позициите, които ще бъдат закрити, могат да бъдат заменени с AI, според източници, запознати с въпроса.

В началото на февруари Oracle обяви, че очаква да набере 45 – 50 милиарда долара през 2026 г., за да създаде допълнителен капацитет за бизнеса си с облачна инфраструктура. Компанията посочи, че средствата ще се използват, за да отговорят на договореното търсене от най-големите ѝ клиенти в Oracle Cloud Infrastructure, включително AMD, Meta, NVIDIA, OpenAI, TikTok и xAI.

По-рано тази седмица Oracle направи вътрешно съобщение, че ще започне преглед на много от своите обяви за работа, за да оцени дали всички позиции са абсолютно необходими.

Oracle планира да публикува резултатите си за третото тримесечие на фискалната 2026 г. на 10 март, вторник. Компанията не е успяла да отчете приходи над консенсусната прогноза в осем от последните си 10 тримесечни финансови отчета.