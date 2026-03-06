Премиерът Гюров упрекна „Възраждане“, че създават паника с внушенията си за самолетите на летище „София“

Определена политическа сила създава паника сред българските граждани, за да я използва за пропаганда. А нашата цел е да осигурим спокойствие и да предоставим факти, които да не се ползват за внушение. Това отговори служебният премиер Андрей Гюров по време на блиц контрола в парламента на въпрос на депутата Ангел Георгиев от „Възраждане“, който попита дали небето над София е защитено, след като по думите му „дори и на децата е пределно ясно„, че самолетите цистерни на летище „София“ извършват дейности по презареждане на американските самолети във въздуха.

Ангел Георгиев упрекна Андрей Гюров, че не може да каже „не“ на нашите евроатлантически партньори и че след като сме подарили ПВО на Украйна, не е ясно дали имаме противовъздушна отбрана или само разчитаме на добрата воля на страните на НАТО. Служебният премиер бе категоричен, че самолетите цистерни на летище „София“ осигуряват защита на България, че за тяхното разполагане е взето решение след нота и то е факт един ден преди встъпването в длъжност на правителството му.

Гюров на няколко пъти повтори, че България не е страна в конфликта в Близкия изток и на територията на страната ни, както и във въздушното пространство не се предприемат никакви действия относно операцията в Близкия изток.

На въпрос на Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“ защо хиляди българи бедстват в Близкия изток и България последни ги връща, премиерът Гюров отговори, че операцията по евакуацията им е започнала от първия ден, като за сравнение британските власти са започнали едва вчера да извеждат своите граждани. Той добави и че вече над 600 български граждани са се завърнали в родината си.

На въпрос на Тошко Йорданов от ИТН по повод медийни публикации, че министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева се е оттеглила заради натиск от страна на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, които са искали от нея конкретни назначения, Андрей Гюров подчерта, че в екипа му уважават достойнството на хората, че предимството за тях е запазването на здравето им. Припомняме, че официално бе съобщено, че Ангелина Бонева подава оставка по здравословни причини. Освен това Гюров обърна внимание, че въпросните публикации са се появили в определени медии.

Божанов от ПП-ДБ взе думата, за да припомни, че това е една често повтаряна легенда и той не за първи път е обвиняван за оказване на натиск.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ коментира, че както Тошко Йорданов никога няма да стане 2 метра, така и политическите чалгари никога няма да успеят даг ги вкарат в техните дребни интриги. Заради употребата на словосъчетанието „политически чалгари“ Костадин Ангелов наложи на Мирчев забележка.

Очаквайте подробности по продължаващия и в момента блиц контрол в парламента.