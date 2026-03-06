Васил Данов: Путинизмът не е нищо друго, освен прероден сталинизъм (част 3)

Недопустимо – възрастни сталинисти от резерва агитират за новата политическа сила в Централния военен клуб, алармира Васил Данов

У нас има над 35 организации на военни от резерва. Повечето от тях са от червения спектър, контролирани са от хора на ДС и реват за социализма.

Какво правят някакви „Нощни вълци“ на официални церемонии в България, кой го разреши? Това са хулигански организации на Путин.

Разликата между руските и съветските паметници е принципна.

Икономическият и военен упадък на Германия се случи в епохата на Меркел. Сега там е възобновена доброволната военна служба от 6 месеца с отлична подготовка. В резултат мобилизационният резерв на Германия наброява 4 млн. човека.

Писъците, че Русия е военна заплаха да Европа са пресилени.

Не мога да си представя, че в Русия се разработват военни планове за агресия срещу Европа, не са толкова глупави. В мирновременни условия страните от Европа разполагат общо с 2,7 млн. добре подготвени и въоръжени войници. Русия не може да събере повече от милион и половина с невисоки професионални качества.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ капитан I ранг о. з. Васил Данов, член на ръководството на Атлантическия съвет на България.

Още от интервюто:

Ще се възроди ли Бундесвера като водеща военна сила в Европа?

Има ли място за още ядрени държави на Стария континент?

Какви са приликите и разликите във военно отношение между СССР и Русия?

Разработват ли се в Кремъл военни планове за агресия срещу Европа и НАТО?

Дискриминация или добри възможности за България е планът „Европа на две скорости“?

Има ли опити за политическа агитация в средите на Българската армия?

