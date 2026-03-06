Петролът WTI надхвърли 88 долара за барел, „Брент“- 90 долара, Катар заговори за 150 долара за барел

Фючърсните контракти на на американския лек суров петрол WTI за доставка през април надхвърлиха 85 долара за барел за първи път от почти две години насам, слад като войната в Близкия изток почти напълно спря корабоплаването през Ормузкия проток и предизвика вълни от трусове на енергийните пазари.

Петролните индекси се повишиха рязко дори след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заговори за „неотложни действия“ за намаляване на натиска върху цените, а Министерството на финансите разхлаби ограниченията за Индия да купува руски петрол.

Анализатори на „Голдман Сакс груп“ предупреждават, че без ясни признаци за отслабване на военните действия има реален риска от сценарии за петрол, надхвърлящ 100 долара за барел, ако прекъсването на доставките продължат. Европейските фючърси на дизела клонят към седмичен ръст от над 50%, а централните банки заявяват безпокойство за евентуално възобновяване на инфлацията.

Министърът на енергетиката на Катар предупреди, че черното злато може да скочи до 150 долара за барел.

Налице е „почти пълна“ пауза в търговския трафик през Ормузкия проток, според Съвместния морски информационен център – мултинационална военноморска консултативна група. Сривът произтича от „заплахи за сигурността, ограничения в застраховането, оперативна несигурност и ефективни прекъсвания“, се казва в съобщението.

Пазарите на петрол бяха разлюляни от военния конфликт, който засегна около дузина държави, откакто Вашингтон и Тел Авив започнаха кампанията си на 28 февруари. С активизирането на военните действия, корабоплаването през ключовия проток почти приключи, което задуши доставките на петрол за световните пазари и накара производители и преработватели да започнат да ограничават и спират производството.

Министърът на енергетиката на Катар коментира за „Файненшъл таймс“, че цената на суровия петрол може да скочи до 150 долара за барел след две до три седмици, ако танкерите и други търговски кораби не започнат да плават през Ормуз. Иранският външен министър Абас Арагчи пък заяви пред NBC News, че страната му няма намерение да преговаря и е готова за сухопътна инвазия, въпреки че по-късно Тръмп каза пред същата телевизия, че не обмисля подобен ход.

Техеран продължава да изстрелва залпове от ракети и дронове към страни от Персийския залив, а Израел не спира въздушните удари срещу Ислямската република. Перспективата за продължителен конфликт напрегна пазара. Миналата година около 20 милиона барела петрол и петролни продукти са преминавали през Ормузкия проток всеки ден, според Международната агенция по енергетика. Данните за проследяване на корабите тази седмица показват, че морският трафик през артерията е колабирал.

Тъй като вносителите се борят да се сдобият с горива, Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати издаде краткосрочно разрешение на Индия да купува руски суров петрол. Мярката „позволява само транзакции, включващи черно злато, което вече е блокирано в морето“, обяснява министърът на финансите Скот Бесънт.

Индийските рафинерии вече са купили над 10 милиона барела руски суров петрол, според лица, пряко запознати със сделките. Голяма част от това количество вероятно е била придобита още преди едномесечното разрешение, обявено в късните вечерни часове на 5 март във Вашингтон.

„Голдман Сакс“ предупреди, че продължително прекъсване на плаването през Ормузкия проток, който свързва Персийския залив със световните пазари и обикновено пренася около една пета от световните петролни потоци, може да повиши цените значително, въпреки че базовият сценарий на банката в момента е за постепенно възстановяване на доставките и на цените на фючърсните контракти до средно 76 долара за барел през второто тримесечие.

„Да предположим, че има още пет седмици на много ниски потоци от петрол през пролива“, посочва Саманта Дарт – един от двамата ръководители на звеното за глобални изследвания на суровините в акулата от Уолстрийт. Тогава „е възможно да видим цените на „Брент“ да преминат прага от 100 долара за барел.“

Министърът на вътрешните работи на Съединените Дъг Бургум заяви, че администрацията обмисля редица варианти за справяне със скока на котировките на петрола и бензина, чийто цени в американските бензиностанции достигнаха 3.32 долара за галон на 5 март – най-високата стойност от 2024-а насам. „Всичко се обмисля“, увери Бургум, добавяйки, че списъкът включва действия, които биха имали незабавен ефект и други дългосрочни, по-сложни ходове.

Тръмп вече осведоми, че Американската корпорация за международно финансиране на развитието ще предложи застраховка на „много разумна цена“ на военния риск, тъй като търговските фирми се оттеглят, за да помогнат за осигуряване на потока от енергия и стоки в региона. Президентът също така обеща, че американският флот ще започне да ескортира танкери през стратегическия Ормузки проток възможно най-скоро.

Възможните решения включват деблокирани на складови запаси от черно злато от Стратегическия петролен резерв на Съединените щати, потенциално в координация с други държави, за да се увеличи максимално ефектът. Служители на щатската администрация обаче досега не са предприели подобни действия.

В Азия се натрупват признаци на напрежение за водещите икономики. Пекин е казал на големите рафинерии да спрат износа на дизел и бензин – мярка, целяща да се даде приоритет на вътрешните нужди. Японски рафинерии пък са поискали от правителството си да освободи петрол от стратегическите резерви.

С разрастването на конфликта, ограничавайки доставките от Близкия изток, Саудитска Арабия повиши цената на основния си вид петрол за купувачи в Азия за април най-много от август 2022 г. насам. И пренасочва милиони барели към пристанищата си в Червено море, за да избегне Ормузкия проток.

Цените на петролните деривати съчо скочиха. В Европа фючърсите на дизел с ниско съдържание на сяра са се повишили с 50% на борсата ICE Futures Europe от началото на седмицата досега – най-бурната движение в историята.

Потвърждение за краткосрочен спазъм е и диференциалът на сорт „Брент“ между двата му най-близки контракта, който се е разширил до 5.11 долара за барел в полза на по-ранните договори срещу 58 цента преди месец – доказателство за низходящ тренд.

В 16.44 ч. българско време на 6 март фючърсните контракти на WTI за доставка през април се котираха за 88.42 щ. долара за барел, а на „Брент“ за доставка през май – за 90.87 долара за барел.