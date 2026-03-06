Axel Springer ще придобие The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph за 575 млн. британски лири

Европейската медийна група Axel Springer се съгласи да придобие британската компания Telegraph Media Group (TMG), която притежава The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph. Сделката е на стойност 575 милиона британски лири. Според прессъобщението, Axel Springer възнамерява да инвестира в TMG, за да „ѝ позволи да се превърне във водеща централно-дясна медия в англоезичния свят“ и „драстично да ускори“ разширяването си на американския пазар.

Сделката с Axel Springer ще сложи край на годините на несигурност около Telegraph Media Group. Групата беше обявена за продажба през 2023 г., за да могат собствениците ѝ – семейство Баркли, да изплатят дълговете си към Lloyds Banking Group. През годините TMG е привлякла вниманието на няколко потенциални купувачи, включително една от най-големите медийни компании във Великобритания – Daily Mail and General Trust, както и консорциума RedBird IMI, който включва член на управляващото семейство на Абу Даби и бившия президент на CNN. Нито една от тези потенциални сделки обаче не беше финализирана.

Преди повече от 20 години медийната група Axel Springer се опита да придобие TMG,

но сделката се провали. Както заяви днес главният изпълнителен директор на Axel Springer Матиас Дьопфнер: „Тогава не успяхме, но сега мечтата ни се сбъдна.“ Той добави, че притежаването на „тази институция за качествена британска журналистика е привилегия и чест“.

Axel Springer SE е мултинационална компания за масови и онлайн медии с централен офис в Берлин.

Компанията предлага печат и публикуване на реклами, портфолио от дигитални обяви, маркетингови модели и свързани услуги. Дейностите на Axel Springer са сегментирани в новинарски медии, обяви и маркетингови медии. Компанията е един от най-големите издатели на масмедии в Европейския съюз, с множество мултимедийни новинарски марки, като Bild, Die Welt, Fakt и американския сайт за политически новини Politico, който Axel Springer придоби през 2021 година.

Групата Axel Springer, включително нейните дъщерни дружества, съвместни предприятия и лицензи, оперира в повече от 40 държави.