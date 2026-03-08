РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Израел съобщи за „целеви удар“ срещу командири на иранските сили „Кудс“ в Бейрут

Израелската армия съобщи, че е нанесла „целеви удар“ по висши командири на ливанския клон на елитните сили „Кудс“ към иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в столицата на Ливан – Бейрут, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) направиха изявлението след появилите се информации за израелски удар по хотел „Рамада“ в центъра на Бейрут, при който са загинали най-малко четирима души.

Според израелската армия командирите са имали задача „да извършват терористични нападения срещу Държавата Израел и нейните мирни граждани“.

„Иранският терористичен режим работи систематично сред мирното население на Иран и Ливан, като цинично експлоатира цивилните граждани като човешки щитове, за да осъществява своите терористични атаки“, се казва в съобщение на ЦАХАЛ, публикувано в приложението „Телеграм“.

Израелската армия не посочва конкретното място на поразената цел.

