Взрив избухна край американското посолство в Осло

Мощен взрив разтърси района около американското посолство в Осло, Норвегия, предаде Ройтерс. По първоначална информация щетите са минимални и няма данни за пострадали.

Норвежките власти съобщиха, че на място са изпратени екипи на полицията и службите за сигурност, които са отцепили района около дипломатическата мисия.

Причините за инцидента се изясняват. Разследва се откъде е дошъл взривът и защо именно районът около американското посолство е бил засегнат. Към момента няма официална информация за характера на експлозията.

