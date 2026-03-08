Швейцария включи кеша в конституцията в проведения референдум на 8 март

Швейцария гласува наличието на пари в брой да бъде включено в конституцията й, с което подкрепя инициативата, целяща да спаси кеша от изчезване. Правителственият план за правната промяна има 69% подкрепа, според предварителните официални оценки на проведения на 8 март референдум. Подобно предложение на група, формирана под името „Швейцарско движение за свобода“, е получило гласовете на само 47 процента от участниците. Което означава, че е малко вероятно да се включи допълнителен въпрос за окончателен резултат.

Анкетите преди допитването предполагаха, че планът на правителството е по-привлекателен за широката публика. Той предвижда да закрепи в конституцията гаранцията за парични доставки и използването на франка като национална валута. Тези принципи вече са гарантирани в законодателството, а с включването им в конституцията и гражданите отговарят на инициативата.

Инициативата на „Швейцарското движение за свобода“ – „Да на свободна и независима швейцарска валута под формата на монети и банкноти“ пък освен че има за цел да гарантира, че паричните средства ще останат в Швейцария изисква също всеки план за замяна на швейцарския франк с друга валута да бъде подложен на гласуване от народа и кантоните.

Гласуването е израз на рядък момент на предпазливост по отношение на естеството на парите в стремежа си да отчете електоралната температура, вместо просто да идентифицира поведението на потребителите, за да оцени мнението на гражданите.

Използването на пари в брой за плащания в Швейцария бързо намаля, като преди две години достигна само 30% от транзакциите, от 70% по-малко от десетилетие по-рано. Въпреки това, швейцарците обичат своите франкове и все още използват монети с дизайн, датиращ от средата на 19 век. По време на периода на отрицателни лихвени проценти, който приключи през 2022 г., големи суми пари бяха изтеглени от банкови сметки, за да се избегнат такси, и вместо това бяха съхранявани в хартиени банкноти.

Днес средностатистическият швейцарец има почти 10 700 долара у дома – най-големият брой от всички икономики, за които Банката за международни разплащания събира данни.

В началото на 30-те години на нашия век пък Националната банка на Швейцалия ще въведе банкноти с нов дизайн по проект на Emphase, представящ някои от най-известните пейзажи на алпийската държава.