Партия „Възраждане“ няма да подкрепи удължаването на бюджета. Това заяви пред БНР заместник-председателят на формацията Цончо Ганев.

Като причина за решението той посочи заложените в държавната план-сметка нови заеми. По думите му, става въпрос за над 10 милиарда евро, които могат да бъдат изтеглени, ако бюджетът бъде удължен.

„Това са над нови 10 милиарда евро, които да се взимат, така че всяко едно удължаване развързва ръцете на всяко правителство да тегли нови и нови заеми“, каза Ганев. Според него служебното правителство има възможност да изготви нов бюджет, който да ограничи използването на кредити за покриване на текущи разходи.

По-рано днес служебният министър на финансите Георги Клисурски съобщи пред БНР, че ще проведе срещи в Народното събрание с парламентарните групи, за да ги убеди да подкрепят проекта за удължаване на действието на бюджета след края на март, докато бъде приета нова редовна план-сметка.

Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посочи, че партията му ще подкрепи правителствения проект без да предлага промени. Целта е законопроектът да бъде приет преди Народното събрание да излезе в предизборна ваканция.