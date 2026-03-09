Доверието на инвеститорите в икономиката на еврозоната е паднало рязко заради войната в Иран

Доверието на инвеститорите в икономиката на еврозоната потъна поради войната в Иран, помрачавайки подобряващите се перспективи на блока. Индексът Sentix, измерващ инвеститорските нагласи, е спаднал със 7.3 пункта през март до – 3.1, от 4.2 през февруари, но все пак е над прогнозата на анализаторите, анкетирани от агенция „Ройтерс“, за срив до – 5 точки. Публикуваните на 9 март числа са обобщение на резултатите от анкета, проведена от 5 до 7 март сред 1055 инвеститори.

Определяйки го като „първият индикатор за икономическата ситуация след избухването на войната с Иран“, Sentix отбелязва, че спадът следва три последователни месечни повишения. „Това хвърля значителни съмнения върху скорошния подем в ЕС“, посочи в изявление управляващият директор на Sentix Патрик Хъси. И уточнява, че „шокът от цените на енергията и геополитическите рискове потискат предишния повишен оптимизъм за икономиката на еврозоната.“

Анализът показва охлаждане на нагласите както в икономическата перспектива, така и в текущата ситуация. Индексът на очакванията се е понижил от 15.8 пункта през февруари до 3.5 през март. А показателят, отчитащ текущата ситуация, е потънал до -9.5 от -6.8 през февруари. ⁠

Индексът за германската икономика – най-голямата в Европа, е потънал до -12.1 през този месец от -6.9 през миналия, което, според Sentix, сигнализира за „подновен спад след неотдавнашния лъч надежда“.

Боевете в Близкия изток не показват признаци на отшумяване, като произтичащият от тях скок на цените на петрола и газа подхранва опасения от подновен ръст на инфлацията. В същото време, положението заплашва да потисне икономическата активност.

Докато служители на Европейската централна банка призовават за търпение, пазарите вече залагат две повишения на лихвените проценти на блока на еврото през тази година.