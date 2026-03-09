Иран изстреля нова балистична ракета срещу Турция

Иран е изстрелял нова балистична ракета в посока Турция. Според турското Министерство на отбраната ракетата е навлязла в турското въздушно пространство, но е била прихваната от системите за противовъздушна отбрана на НАТО.

Части от ракетата са паднали в района на Газиантеп, като няма данни за пострадали.

Веднага след съобщението за новата ракета, Министерството на отбраната на Турция отправи остро предупреждение към Иран. „Турция отдава голямо значение на добросъседските отношения и регионалната стабилност. Въпреки това, ние отново заявяваме, че всяка заплаха, насочена към нашата територия или въздушно пространство, ще бъде посрещната с всички необходими мерки, предприети решително и без колебание. Напомняме на всички страни, че вслушването в предупрежденията на Турция е в интерес на всички“, обявиха турските военни.

Два часа по-рано Иран изрично обяви, че не е изстрелвала ракети към Азербайджан, Турция и Кипър. „Генералният щаб на въоръжените сили изрично и официално обяви, че не са извършвани подобни изстрелвания от територията на Иран или от нашите военни сили. Винаги сме предупреждавали за операции под фалшив флаг“, твърдеше иранското външно министерство.

Днес стана ясно още, че САЩ са преустановили услугите си в консулството в южната част на Турция. Освен това са наредили на персонала си там да напусне страната.