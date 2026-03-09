Елисавета Белобрадова: Враждата между Пеевски и Радев е лична и непреодолима (част 1)

Борисов денонощно се страхува за живота си, той е персонален пленник на Пеевски, убедена е Елисавета Белобрадова

Най-интересно в отговора на Пеевски по обвиненията на Теодора Георгиева не е текстът, а адресатът. Този пост е насочен към конкретни хора, които трябва да изпълнят конкретна поръчка. Затова е изключително важно МВР и охраната на Георгиева да си свършат работата. И всички доказателства по казуса да бъдат надлежно събрани и опазени.

Българският народ в своята цялост вече е убеден, че Борислав Сарафов е нелегитимен като и. ф. главен прокурор. Само след политическия елит има хора, които не вярват в това.

Нито един правосъден министър преди Андрей Янкулов не направи решителната крачка за отстраняването на Сарафов.

Не са притеснителни гласовете, които ще отидат за Пеевски, Борисов и Радев, притеснителни са съмненията в демократичния политически модел.

Народът излезе по уличите през декември заради бюджета. Левият завой на Пеевски се оказа неприемлив за младите българи.

Пеевски никога повече няма да може да преразпределя държавния бюджет в своя полза.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

Още от интервюто:

Какъв ще бъде ефектът на бомбата „Теодора Георгиев“ от София до Брюксел и обратно?

Пропуква ли се ледът в българската прокуратура?

Какво се случва с енергията на декемврийските протести?

Каква е вероятността за управление под абревиатурата ПеБоРа?

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ