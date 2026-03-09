Храни, с които да се запасите през март, според диетолози

Има много вкусни сезонни продукти, но ето петте най-добри храни, с които да се запасите този март. Тъмните и студени дни постепенно се заменят с по-дълги, по-слънчеви и по-топли дни. Тази промяна съживява продуктите, които свързваме с пролетта. Тежките зимни плодове и зеленчуци отстъпват място на ярки, свежи и крехки пролетни растения – млади листа, стъбла, кълнове и плодове.
Ако през март ви се иска слънчева доза екзотика, следващия път в магазина вземете папая.
Папаята се предлага само няколко месеца в годината, затова е добре да се възползвате, когато е в сезон.
Тя е богата на:
- витамин A
- витамин C
- калий
- фибри
Папаята има уникален сладък вкус и е отлична в:
- смутита
- овесени ядки
- кисело мляко
- плодови салати
Може да се яде зелена или узряла.
- За ястия като салата от зелена папая изберете твърд зелен плод.
- За сладка папая изберете плод, който е предимно жълт, леко мек, но не кашав.
Пресен зелен грах
Ако сте опитвали пресен грах, знаете, че това е една от най-вкусните пролетни храни.
Малките грахчета са:
- сладки
- хрупкави
- свежи
Те придават приятен вкус на:
- салати
- пържени ястия
- супи
Грахът е достъпен растителен източник на протеин.
Една чаша сварен грах съдържа около 9 г фибри, които:
- засищат
- подпомагат храносмилането
Може да го пасирате с:
- чесън
- лимонов сок
- пармезан
- зехтин
Китайско зеле
То расте като крехки зелени стъбла с листа и принадлежи към семейството на кръстоцветните зеленчуци.
Затова е богато на:
- антиоксиданти
- съединения с противовъзпалителни свойства
- вещества с потенциални противоракови ефекти
През пролетта стъблата са по-сладки и по-крехки.
Ю чой се приготвя лесно:
- измийте листата
- нарежете ги
- добавете към пържени ястия
- или към супи в последните 5 минути от готвенето
Гъби
Гъбите са изключително ароматни и често се използват в вегетариански ястия, където добавят дълбочина на вкуса.
Те съдържат естествен глутамат, който създава характерния умами вкус.
Гъбите могат да бъдат:
- пресни
- замразени
- консервирани
- сушени
Съществуват много разновидности, което означава различни текстури и вкусове.
Те са отлични в:
- кишове
- паста
- супи
- предястия
Листни зеленчуци
Пролетта носи със себе си нежната сладост на спанака и кресона, както и свежата горчивина на руколата и ендивията. Те са и много хранителни. „Тези листни зеленчуци са нискокалорични, но богати на хранителни вещества, включително витамини A, C, E и K, както и минерали като желязо и калций“, казва Вандана Шет, RDN, CDCES.
Освен това зелените листни зеленчуци доставят антиоксиданти, които противодействат на оксидативния стрес, увреждащ клетките. Шет препоръчва да ги консумирате сурови в салати и смутита или сготвени като бърза гарнитура. Някои идеи за отлични гарнитури включват кресон с оризово вино и стриден сос, кремообразен спанак или салата с билки и рукола с балсамов винегрет.
Те са сезонни, хранителни и много универсални в кухнята.
Четете още: Шокиращо ново изследване разкрива тихия навик на дехидратация, който изстрелва кортизола ви нагоре