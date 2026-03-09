Храни, с които да се запасите през март, според диетолози

Има много вкусни сезонни продукти, но ето петте най-добри храни, с които да се запасите този март. Тъмните и студени дни постепенно се заменят с по-дълги, по-слънчеви и по-топли дни. Тази промяна съживява продуктите, които свързваме с пролетта. Тежките зимни плодове и зеленчуци отстъпват място на ярки, свежи и крехки пролетни растения – млади листа, стъбла, кълнове и плодове.

Папая

Ако през март ви се иска слънчева доза екзотика, следващия път в магазина вземете папая.

Папаята се предлага само няколко месеца в годината, затова е добре да се възползвате, когато е в сезон.

Тя е богата на:

витамин A

витамин C

калий

фибри

Папаята има уникален сладък вкус и е отлична в:

смутита

овесени ядки

кисело мляко

плодови салати

Може да се яде зелена или узряла.

За ястия като салата от зелена папая изберете твърд зелен плод.

За сладка папая изберете плод, който е предимно жълт, леко мек, но не кашав.

Пресен зелен грах

Ако сте опитвали пресен грах, знаете, че това е една от най-вкусните пролетни храни.

Малките грахчета са:

сладки

хрупкави

свежи

Те придават приятен вкус на:

салати

пържени ястия

супи

Грахът е достъпен растителен източник на протеин.

Една чаша сварен грах съдържа около 9 г фибри, които:

засищат

подпомагат храносмилането

Може да го пасирате с:

чесън

лимонов сок

пармезан

зехтин



Китайско зеле

То расте като крехки зелени стъбла с листа и принадлежи към семейството на кръстоцветните зеленчуци.

Затова е богато на:

антиоксиданти

съединения с противовъзпалителни свойства

вещества с потенциални противоракови ефекти

През пролетта стъблата са по-сладки и по-крехки.

Ю чой се приготвя лесно:

измийте листата

нарежете ги

добавете към пържени ястия

или към супи в последните 5 минути от готвенето

Гъби

Гъбите са изключително ароматни и често се използват в вегетариански ястия, където добавят дълбочина на вкуса.

Те съдържат естествен глутамат, който създава характерния умами вкус.

Гъбите могат да бъдат:

пресни

замразени

консервирани

сушени

Съществуват много разновидности, което означава различни текстури и вкусове.

Те са отлични в:

кишове

паста

супи

предястия

Листни зеленчуци

Пролетта носи със себе си нежната сладост на спанака и кресона, както и свежата горчивина на руколата и ендивията. Те са и много хранителни. „Тези листни зеленчуци са нискокалорични, но богати на хранителни вещества, включително витамини A, C, E и K, както и минерали като желязо и калций“, казва Вандана Шет, RDN, CDCES.

Освен това зелените листни зеленчуци доставят антиоксиданти, които противодействат на оксидативния стрес, увреждащ клетките. Шет препоръчва да ги консумирате сурови в салати и смутита или сготвени като бърза гарнитура. Някои идеи за отлични гарнитури включват кресон с оризово вино и стриден сос, кремообразен спанак или салата с билки и рукола с балсамов винегрет.

Те са сезонни, хранителни и много универсални в кухнята.

Четете още: Шокиращо ново изследване разкрива тихия навик на дехидратация, който изстрелва кортизола ви нагоре