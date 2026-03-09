Премиерът Андрей Гюров и посланикът на Обединеното кралство обсъдиха Близкия изток

Служебният премиер Андрей Гюров е разговарял с посланика на Обединеното кралство Натаниел Копси за засилване на стратегическото партньорство.

В хода на срещата е било отбелязано, че България и Обединеното кралство са близки съюзници в рамките на НАТО и работят активно за укрепване на сигурността в евроатлантическото пространство. Двете страни си сътрудничат и в рамките на Коалиция на желаещите, като споделят общи цели за гарантиране на стабилността и международния ред.

В информацията за днешния разговор, публикувана във Фейсбук профила на правителството, се допълва, че е обсъдена и актуалната ситуация в Близкия изток. Подчертано е било, че България полага необходимите усилия за защита на своите граждани в региона, включително чрез организация на тяхното своевременно извеждане от зоните на конфликта.