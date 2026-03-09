Унгария и Хърватия въвеждат таван на цените на горивата

Премиерът на Унгария Виктор Орбан обяви, че от полунощ ще влезе в сила таван на цените на бензина и на дизеловото гориво по бензиностанциите в страната, но само за регистрирани в Унгария автомобили.

Орбан обясни, че мярката се прилага заради поскъпването на петрола в следствие на войната в Близкия изток, както и заради санкциите срещу руския петрол и газ заради войната в Украйна.

Таванът на цените на унгарските бензиностанции ще е 1,51 евро за литър дизелово гориво и 1,56 евро за литър бензин.

По-рано днес беше съобщено, че в Хърватия от утре също ще има таван на цените – съответно 1,50 и 1,55 евро за литър бензин и дизеловото гориво. А Виктор Орбан е поискал с официално писмо до председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за вдигане на енергийните санкции срещу Русия.