Мирните преговори за прекратяване на руско-украинската война ще бъдат подновени след почти едномесечна пауза. Делегациите са съгласували ново място за провеждане на тристранната среща.

По предварителна договорка представители на Украйна, САЩ и Русия ще се срещнат на 11 март в Истанбул.

Това съобщи украиннското издание „Фокус, позовавайки се на собствени източници.

Към момента обаче не е известно кой ще бъде включен в състава на делегациите.

Официални лица от Украйна, Русия и САЩ все още не са потвърдили информацията за предстоящите преговори.

Припомняме, че на 9 март Иран нанесе удар по Турция с балистична ракета, която обаче беше прихваната от силите на противовъздушната отбрана.

След този инцидент стана ясно, че САЩ са преустановили работата на своето генерално консулство в Адана и са наредили на персонала, който не е от първа необходимост, да напусне Югоизточна Турция поради съображения за сигурност.

Какво е известно за мирните преговори

На 4 март от украинската делегация съобщиха, че следващият кръг от тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ все още няма точна дата и място на провеждане.

В същото време специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф заяви на 6 март, че страните продължават да постигат значими резултати, докато работят по формулирането на мирно споразумение, което да сложи край на войната веднъж завинаги. Той обеща допълнителен напредък през следващите седмици.

Последните досегашни преговори се състояха в Женева на 17-18 февруари. Специалният представител на Белия дом Стив Уиткоф съобщи, че на тях е постигнат напредък, като обясни, че самият факт, че представители на Украйна и Руската федерация са се срещнали с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, е успех.

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински определи разговора в Женева като „тежък и делови“, но не отговори на въпроса дали са били обсъждани исторически, военни, политически и хуманитарни въпроси.

Ръководителят на кабинета на президента на Украйна Володимир Зеленски Кирило Буданов също заяви, че разговорът с делегациите на Руската федерация и САЩ е бил „непрост“.

В навечерието на преговорите западни медии публикуваха материали за действията на делегациите на Руската федерация и Украйна. По-конкретно, те предполагаха, че срещата може да попадне в задънена улица заради политическата позиция на Медински.

Освен това The Economist намекна за вероятни разногласия между украинските представители: една част от тях била готова бързо да се договори при условията на САЩ, докато друга предлагала да се изчака.

Припомняме ,че Руската федерация е измамила САЩ, обещавайки 12 трилиона долара за прекратяване на войната в Украйна при условията на Владимир Путин.