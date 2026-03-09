Как се проследяват кораби от „сенчестия флот“

От международния Център за изследване на копрупцията и организираната престъпност (OCCRP) дават съвети как по флага, под който плава даден кораб, може да се разкрият корупционни схеми, контрабанда или опит за заобикаляне на санкции. В света на морската търговия някои кораби играят опасна игра на криеница, отбелязват от OCCRP. Подобни плавателни съдове бързо сменят флаговете си, прехвърлят собствеността си и дори изключват системите си за проследяване по време на пътуването.

На пръв поглед изглежда, че такива кораби са трудни за проследяване. Но доказателствата за дейността им все още не са напълно заличени, разпръснати в обществено достъпни източници. С постоянство е възможно да се разкрие повече информация за това кой стои зад корабите от така наречения сенчест флот.

От OCCRP дават пример какви ресурси са използвали, за да проследят три сирийски кораба, санкционирани от Европейския съюз за предполагаема помощ на Русия при транспортирането на зърно, откраднато от окупирана територия в Украйна.

Журналистическото разследване започва след изтекли документи, достигнали до репортери за това, че кораби на стойност милиони долари, някога принадлежали на сирийското правителство, през 2023 г. са били продадени за по 1 долар всеки. След продажбата на непрозрачна офшорна фирма в Сейшелите, корабите започват да се отървават от старата си идентичност. Те многократно сменят имената си и понякога изчезват от радара, като са изключвали предавателите, които търговските кораби са длъжни да поддържат, за да маркират местоположението си.

Това поведение привлича вниманието на журналистите, заедно с още един тревожен сигнал – корабите често сменят държавите си на регистрация и плават под така наречените удобни флагове. Това са юрисдикции, които позволяват на корабособствениците да регистрират корабите си далеч от дома, често с минимален надзор, ниски данъци и бърза и лесна регистрация.

Въпреки че са законни, тези регистри са критикувани от регулаторните органи и

правозащитните организации заради занижените стандарти за безопасни условия на труд.

Източници за навигационните данни на корабите

От OCCRP споделят как протича самото им разследване, което търси отговор на въпроса кой стои зад сирийските кораби, които сменят флага си.

Някои маркери са по-надеждни от други, твърдят от OCCRP и добавят: Докато имената, флаговете, собствениците и радиоидентификаторите могат да се променят, има един постоянен елемент: 7-цифреният код, известен като IMO номер, който се дава на кораба при построяването му и никога не се променя.

Име на кораба: Може да се променя по всяко време, а освен това няколко кораба могат да имат едно и също име.

Флаг: Мястото, където корабът е регистриран и което може да се променя.

MMSI номер: 9-цифрен идентификационен номер, който се дава при радиооборудването на кораба. Този номер, който се излъчва заедно с местоположението на кораба, обикновено се преиздава, когато корабът смени флага си.

Тип, година на построяване, собственик, управител: Контекстуални подробности, които помагат да се стесни кръгът от „заподозрени“.

Можете да намерите IMO номера на кораба, като потърсите името му на уебсайта на Международната морска организация (IMO), достъпен с безплатен акаунт. В тази платформа с официални данни може да се намери и информация за историята на кораба, включително минали и настоящи имена и регистрирани флагове.

След като потвърдите IMO номера и флага на кораба, можете да се обърнете към страната, в която е регистриран, за да потърсите документи, които обикновено включват информация за собственика, понякога за оператора, както и ключови данни за кораба, като тонаж, година на построяване и клас.

Благодарение на сайта Equasis, който предлага безплатни акаунти, може да научите допълнителни подробности за собствеността и управлението на кораба, докато платените бази данни като Lloyd’s List, Sayari и Orbis могат да предложат още по-задълбочени анализи. Въпреки че тези източници на трети страни са ценни, техните констатации трябва винаги да се разглеждат като насоки и да се проверяват спрямо официалните документи.

От OCCRP предупреждават, че има и фалшиви корабни регистри. За корабособствениците, които искат да скрият незаконните си дейности, те осигуряват перфектно прикритие.

От OCCRP са идентифицирали един такъв фалшив регистър, когато изпратили имейл до властите в Източен Тимор за един от сирийските кораби, който плавал под техен флаг. Националната дирекция за морски транспорт на Източен Тимор информирала екипа на OCCRP, че не поддържа международен корабен регистър и че няма информация за кораба, за който те попитали.

За да откриете такива фалшиви регистри, първо проверете дали са признати от IMO или от Международната федерация на транспортните работници (ITF). Ако не са, вероятно са фалшиви. Други предупредителни знаци за подобни измами са съмнителни уебсайтове и несъответстващи или дублирани регистрационни номера.

Проследяване на движението на кораб

Открили сте информация за кораб и неговия собственик, а сега искате да знаете къде е бил. Има няколко начина да разберете това.

Поради съображения за безопасност търговските кораби са длъжни да излъчват своето местоположение чрез AIS транспондери. Тези и други данни за проследяване се събират и визуализират на сайтове като MarineTraffic.com, където можете да следите движението на кораба в реално време.

Достъпът до информация за историята на маршрутите на кораба е по-труден. Тези сателитни данни се събират от частни компании, които ги продават срещу солидна такса. За щастие, платформата Global Fishing Watch предоставя безплатен достъп до тази информация и може да бъде използвана за картографиране на пътя на кораба.

След като създадете безплатен акаунт, можете да използвате картата на платформата, за да намерите конкретни кораби или да разгледате дейностите им в определени местоположения.

По-трудно става, когато корабите умишлено изключват своите AIS транспондери, какъвто бе случаят със сирийските кораби. В такива случаи ще трябва да потърсите други източници на информация.

Едно от най-надеждните доказателства са сателитните изображения, тъй като те предлагат категорична информация за местонахождението на кораба в точно определено време. В случая със сирийските кораби сателитните изображения потвърдиха присъствието им в зърнените терминали на окупираните от Русия пристанища в Украйна.

Безплатни ресурси като Google Earth също могат да предоставят такива сателитни изображения, както и платени инструменти, които дават безплатен достъп на журналисти и активисти, като planet.com. Платформата Maxar, която е с едно от най-добрите покрития, може да ви „опрости“ абонамента, ако вашето разследване е от обществен интерес.

Има и друг важен ресурс, който не трябва да пренебрегвате – запалените фенове. Едни от тях са на пълен работен ден – т.е. работят в консултантската фирма Bosphorus Observer и именно те забелязват няколко от сирийските кораби, за които от OCCRP правят разследването си. Има и аматьори ентусиасти, които правят снимки на кораби в пристанищата и след това ги публикуват онлайн на сайтове като MarineTraffic и VesselFinder с местоположение и времеви отметки.

Но нищо не може да се сравни с това да видиш нещо с очите си. За разследването в Сирия репортери от SIRAJ получават информация, че един от корабите е акостирал в пристанището Латакия в страната. Когато журналистът пристига в корабостроителницата, за да потърси плавателния съд, открива голям товарен кораб, чието име е скрито зад брезент, окачен на корпуса. Тогава задухва поривист вятър, който вдига брезента достатъчно високо, за да се види името.