Сметната палата съкрати с 18% администрацията на закритата антикорупционна комисия

С близо 18 на сто се намалява общата администрация на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), част от чиято дейност се прехвърли към Сметната палата с изменение и допълнение на Закона за Сметната палата (ЗСП), влязло в сила на 14 февруари 2026 г., съобщиха от отидтната институция.

По предложение на председателя на одитната институция Димитър Главчев щатните длъжности на закритата комисия се съкращават от 79 на 65. Това са тези, които се вливат в Сметната палата.

Три от щатовете – на председателя и на двамата членове на комисията, се закриват.

Съкращават се и 11 незаети щатни бройки за длъжности, които са сходни със съществуващи в администрацията на Сметната палата.

През 2025 г. съставът на администрацията в Сметната палата бе намален с 10 на сто в рамките на административна реформа, предприета от председателя Димитър Главчев. Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика.

Сметната палата насочва усилията си към укрепване на одиторския капацитет с акцент върху привличането на млади специалисти.

За периода от 1 януари 2025 г. до 5 март 2026 г. одитната институция е обявила 25 броя конкурсни процедури за заемане на 187 свободни щатни бройки. Класираните кандидати са 48, назначени са 31 служители.

Обявени и в процес на провеждане са още седем конкурса за заемане на общо 53 свободни щатни бройки.