Ръководителят на хардуерното звено в OpenAI подаде оставка след сделката с Пентагона

Ръководителят на хардуерното подразделение на OpenAI Кейтлин Калиновски подаде оставка в събота (7 март) заради споразумението на компанията с Министерството на отбраната на САЩ.

В публикация в социалната мрежа X тя обясни, че според нея OpenAI не е отделила достатъчно време за обсъждане преди да се съгласи да използва своите AI модели в секретните облачни мрежи на Пентагона.

„Изкуственият интелект има важна роля за националната сигурност“, написа Калиновски. „Но наблюдението на американци без съдебен контрол и използването на автономни смъртоносни системи без човешко разрешение са граници, които заслужаваха много по-сериозно обсъждане.“

Тя подчерта, че изпитва „дълбоко уважение“ към главния изпълнителен директор на OpenAI Сaм Алтман и към екипа, но според нея сделката с Пентагона е била обявена преди да са ясно определени защитните механизми.

„Това е преди всичко въпрос на управление и контрол. Темата е твърде важна, за да се бърза със сделки или съобщения“, добави тя в друга публикация.

OpenAI заяви ден след споразумението, че сделката включва допълнителни защити за безопасното използване на технологията. Компанията също така потвърди, че нейните „червени линии“ забраняват използването на AI за вътрешно наблюдение или автономни оръжия.

„Разбираме, че хората имат мнения по тези въпроси и ще продължим да водим разговори със служители, правителства, граждански организации и общности по света“, заявиха от компанията.

Калиновски се присъедини към OpenAI през 2024 г., след като ръководеше разработката на хардуер за добавена реалност в Meta Platforms.