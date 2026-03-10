Рапърът и бивш кмет на Катманду Балендра Шах печели парламентарните избори в Непал

Рапърът, който се превърна в политик – Балендра Шах, спечели убедително първите парламентарни избори след младежката революция, която свали правителството на Непал миналата година.

Центристката му политическа сила – Национална независима партия (Rastriya Swatantra Party), създадена преди едва четири години, вече е получила 104 от 165 директно избираеми места и води в още 21 района, измествайки традиционните партии. Окончателните резултати, включително 110 места чрез пропорционално разпределение, се очакват следващата седмица.

Вотът беше предизвикан от младежко въстание през септември 2025г., при което загинаха 77 души и тогавашният премиер Кей Пи Шарма Оли подаде оставка.

След миналогодишните протести, Балендра Шах стана известен в цялата страна. Присъединявайки се към „Националната независима партия“, той се възползва от недоволството срещу старите политически елити в страна с много млади хора – средната възраст е 25 години. Шах, който е бивш кмет на Катманду, победи Оли в източната част на Непал, близо до границата с Индия.

Според анализатора Амиш Радж Мулми, Балендра Шах и посланието на партията за по-добро управление и борба с корупцията са довели до ясна победа срещу старите политически сили. Ако стане премиер, рапърът ще бъде най-младият лидер в Южна Азия след пакистанската премиерка Беназир Бхуто.

Младите избиратели очакват Балендра Шах да промени политиката на Непал. Дълго време страната е била доминирана от Комунистическата партия на Оли (по-близка до Китай) и центристкия „Непалски конгрес“ (по-близка до Индия), както и от маоистки и монархически политически сили.

До момента Конгресът е спечелил 14 места, а комунистите – само седем. Миналогодишните протести, започнали заради забрана на социалните мрежи, се превърнаха в по-широко въстание срещу икономическия застой, корупцията и старите политически фигури.

Въпреки края на 10-годишната гражданска война през 2006 г. и премахването на монархията през 2008 г., много от старите лидери, включително Оли, останаха активни. Повече от 80% от работещите в страната са в неформалната икономика, а младежката безработица е около 21%, по данни на Световната банка.

„Националната независима партия обещава да създаде 1.2 милиона работни места и да превърне Непал от „буферна държава“ между Китай и Индия в „мост“, който да насърчава икономическо партньорство между трите страни в Хималаите.

„Очакванията към новото правителство ще бъдат много високи, защото непалците жадуват за промяна и реформи“, посочва Радж Мулми.