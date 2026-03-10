Агенция „Митници“ започва ежедневен мониторинг на цените на петрола и горивата

Агенция „Митници“ под контрола на Министерството на финансите започва ежедневен мониторинг на международните пазари на суров петрол и цените на горивата на вътрешния пазар. Това заяви директорът на агенцията Георги Димов по време на извънредното заседание на парламента.

Депутатите изслушват представители на компетентните институции за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и за мерките срещу възможния ценови шок.

Димов отбеляза, че ситуацията поражда притеснения както за стабилността на енергийните пазари, така и за цените на горивата в България. По думите му, цените на вътрешния пазар се формират от няколко основни фактора – международната цена на суровия петрол, транспортните разходи, валутния курс долар/евро, данъчната политика и търговската надценка.

Той подчерта, че всяка промяна в международните котировки на петрола влияе върху крайната цена на горивата, но този процес не е незабавен, а се проявява със закъснение във времето. Според него в подобни ситуации държавата трябва да действа спокойно и с ясна стратегия, за да не се предизвикват паника и спекулации на пазара.

Директорът на агенцията акцентира върху необходимостта от засилен контрол върху пазара на горива, поддържане на стратегически резерви от нефт и горива, както и анализ на възможностите за временни икономически и фискални мерки. Той посочи и значението на координацията с европейските партньори.

Димов увери, че чрез своите контролни функции Агенция „Митници“ ще бъде гарант за стабилността на пазара на горивата, защитата на потребителите и предвидимостта за бизнеса.

Той каза, че институцията разполага с необходимите механизми и инструменти за контрол и ще реагира адекватно на подобни предизвикателства, за да бъдат ограничени негативните ефекти от международните икономически сътресения и да бъде защитена икономическата и финансовата стабилност на страната.